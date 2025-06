Kraj posle 18 godina braka: Razvodi se glumica koju ste obožavali u seriji Melrose Place

Kortni Torn Smit (57), poznata po ulozi Alison Parker u seriji Melrose Place koja je obeležila 90. godine prošlog veka, podnela je zahtev za razvod od supruga Rodžera Fišmana nakon 18 godina braka.

Kako otkriva američki magazin People, Kortni je predala papire bez advokata, a kao razlog razvoda navela je "nepomirljive razlike". Photo by Scott Gries/Getty Images

Glumica je zatražila zajedničko starateljstvo nad 17-godišnjim sinom Džejkobom Emersonom, te takođe zatražila ukidanje prava na izdržavanje, i za sebe i za bivšeg supruga.

Par se venčao 1. januara 2007. a prema sudskoj dokumentaciji žive odvojeno od septembra 2021. Ovo je bio drugi brak Kortni Torn Smit. Prvi put je bila udata za genetičara Endrjua Konrada od 2000. do 2001. a s njim nije imala dece.

Njena karijera započela je sredinom 80-ih, a proslavila se ulogom Alison Parker u seriji Melroz Plejs, gde je glumila u 163 epizode. Ta uloga joj je donela status jedne od najprepoznatljivijih TV glumica te decenije.

Nakon toga, ostvarila je zapaženu ulogu Džordži Jork u seriji Al Mekbil, gde je glumila od 1997. do 2002. Njen lik bio je suprotnost ekscentričnoj Ali, što je dodatno istaklo Torn-Smitin glumački raspon. Uz glumu, bavila se i pisanjem – 2007. objavila je roman "Outside In", laganu fikciju o životu mlade žene u Holivudu.

Photo by Alberto Rodriguez/Getty Images for Cedars-Sinai

(B92)