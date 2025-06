Žika Jakšić pre 48 sati hospitalizovan je u Beogradu zbog problema sa krvnim sudovima, a njegova biša supruga Dajana Paunović odmah je za medije potvrdila ove informacije.

- Na ispitivanjima je, to je sve što mogu da kažem. Dobro se oseća - rekla je tada Dajana za domaće medije. Ata Images/Antonio Ahel

Žikin veliki prijatelj, pevač Ćira odmah je doleteo u Srbiju, iako uplašen, ne sumnja u njegov oporavak.

- Idem da vidim druga Žiku, zbog toga sam i došao. Nismo se čuli, on nema telefon... Ubeđen sam u njega da će biti dobro, on je takav borac - rekao je pevač za Blic i dodao da će iskoristiti priliku i posetiti grob Saše Popovića, koji je preminuo u martu ove godine.

- Otići ću kod Saše na grob, naravno. Žao mi je što neću biti prisutan na finalu „Zvezda Granda“, ali s druge strane, i nije mi žao, jer bez njega to nije isto. Posle Saletove smrti meni ništa više nije kao pre, ne pratim Zvezde Granda niti idem na snimanja. Nadam se da će se takmičenje nastaviti, ide to dobro, ne sumnjam, jer je to veliki brend i šteta bi bilo da se ugasi posle toliko vremena. Stvorili su veliko ime i nadam se da će Šljivić to odraditi kako treba - kaže Ćira i dodaje:

- Tužno mi je da gledam, kad navikneš da je neko tu stalno. Svaka njegova pojava, svuda gde ga vidim, iako je prošlo četiri meseca, i dalje mi je teško. Mojoj ženi je isto jako teško, kod kuće ne smem ni da spominjem njegovo ime - zaključio je pevač.