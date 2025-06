Slađana Tomašević rasplakala javnost: Mama, izvini! Nisam te poslušala

Voditeljka RTS Slađana Tomašević u iskrenom intervjuu ispričala je detalje iz svog privatnog života, koje javnost do sada nije znala. Emotivno je ispunjena, okružena ljudima koji je vole i koje voli, ali igrom sudbine neke stvari u njenom životu nisu se odvijale baš onako kako bi mnogi oko njen želeli, pre svega njena majka. Na pitanje da li je njen privatni život trpeo zbog poslovnih obaveza, dala je iskren odgovor.

- Jeste, jeste, moj privatni život je trpeo! Nisam najsrećnija zbog toga. Tu dugujem veliko izvinjenje svojoj majci, nisam je poslušala. Ne kažem da mi je žao. U tom trenutku sam ja to želela, to su moje odluke. I da ja nisam slušala sebe, to verovatno ne bih bila ja. Moja mama je meni neke stvari govorila, ali sam ja radila kako sam ja mislila da treba - istakla je Slađana koja je oduvek, kao i njene sestre blizakinje, ima podršku svojih roditelja.

- Beskrajno sam zahvalna roditeljima, i mami i tati, što smo sestre bliznakinje i ja dobile jedno pravo kućno vaspitanje. Punog srca mogu da kažem da mogu da budu ponosni na nas tri. Iako, mama kao mama nikada nije zadovljna na nas, jer uvek može bolje.

Slažem se sa njom, jer sigurno uvek može bolje. A tata je uvek na našoj strani, jer tata ne bi bio tata da ne brani ćerke, ali mama je mislila da treba da bude neki drugačiji sled događaja u mom životu i možda je bila u pravu. Ali sam ja radila po svom i to je tako - iskreno je priznala Slađana Tomašević. printscreen youtube Alo

U medijima je 2018. godine kao bomba odjeknula vest da je Slađana Tomašević raskinula veridbu sa tadašnjim partnerom posle 5 godina veze. Sve do sada, onu ovaj događaj u medijima nije čak ni prokomentarisala.

- O tom muškarcu mogu da vam kažem sve najlepše. Tu se nikada nije dogodila nijedna ružna reč. On je divan čovek i to je bio jedan od najlepših prekida u istoriji prekida. I ja mu želim sve najlepše u životu - rekla je Slađana u video intervjuu za "Alo" i otkrila da je srećna u ljubavi, kao i da je njeno srce zauzeto.

- Čovek sa kojim sam ja sada... Pa ako sam sa njim, znači da je on zaslužuje da bude tu gde jeste, ja to mislim i osećam - zaključila je voditeljka RTS, koja nikada bolje nije izgledala.