Jelena Đoković proslavila 39. rođendan, svećica nema, ali tortu svi komentarišu

Jelena Đoković zakoračila je u 39. godinu života, a rođendan je obeležila u svom domu, zajedno sa Novakom i decom.

Supruga našeg najboljeg tenisera podelila je na Instagramu fotografiju koja je ilustrovala njen divan dan. Svo četvoro pozirali u zagrljeni i nasmejani, u opuštenim odevnim kombinacijama.

Jelena Đoković izabrla je majicu posvećenu seriji “Prijatelji”, a u opisu posta stoji: “Ono kada Jelena slavi rođendan, a Tara joj pravi tortu”.

Kao što je poznato, Jelena izuzetno vodi računa o ishrani, a tu naviku usvojili su Novak i deca, pa nema sumnje da je ćerka pripremila za mamu neku zdravu verziju slatkiša, bez šećera i glutena. Photo by Pascal Le Segretain Getty Images

Takođe, ispoštovano je i “pravilo” da se torta ne ukrašava svećicama, o čemu je svojevremeno pisao magazin Story.

- Svi smo u kosovskim manastirima i crkvama palili sveće za žive i upokojene, za zdravlje i mir. Sveća je simbol nesebične žrtve, ona sagoreva sebe da bi drugima dala svetlost i sjaj. Ona je simbol života i prosvetljenja, otklanjanja strahova i mračnih misli iz našeg uma i srca i predavanju svetlosti Boga.

Kako smo onda usvojili tradiciju slavljenja rođenja života tako što gasimo sveću na torti dok zamišljamo želju?! Zapitala sam se i poželela da makar u svom domu promenim taj običaj ‒ rekla je je Jelena Đoković, koja svećice ne koristi ni rođendane Stefana i Tare.

Na njenoj torti ovoga puta našao se samo dekorativni natpis “Happy birthday “