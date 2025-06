Nesvakidašnji ritual Emine Jahović: Ruke pere solju, a evo i zašto

Emina Jahović se, posle sedam godina pauze, kako muzičke, tako i medijske, vratila u javnost. Publici je predstavila novi autorski album “Svitanje”, sa devet novih pesama. Antonio Ahel/ATAImages

Iako je veći deo godine u Turskoj, gde živi sa sinovima Jamanom i Javuzom, lepa pevačica ovih dana boravi u domovini kako bi promovisala svoj rad.

Budući da se muzička zvezda dugo nije pojavljivala u medijima, mnogi su je se zaželeli, a ona se rado odaziva pozivima za gostovanja.

Osim o muzici, ljubavi i deci, Emina Jahović spremna je da govori i o drugim temama, pa je tako sada otkrila da praktikuje nesvakidašnji ritual.

- Jako sam otvorena, pogotovo za loše energije. Perem ruke solju. To su mi rekli da je dobra zaštita od negativne energije – rekla je pevačica gostujući na Radiu S, pa pojasnila:

- Stavite malo himalajske soli na dlan i napravite mantru da se loša energija očisti. Operete ruke solju i to je to.

Emina Jahović ovaj ritual često sprovodi.

- Pošto se puno rukujemo to možemo činiti svako veče pre spavanja, može i svakog trenutka da se uradi. Dodir je prenos energije, kada stavite malo soli, ona neutrališe tu energiju. To se ispere nekako, kao kada operete ruke. I to je deo rituala – zaključila je. Ivan Vučićević