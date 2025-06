Ima 16 godina i na dobrom je putu da nadmaši slavnog oca! Upoznajte Leona Zimonjića

Sin Nenada Zimonjića, Leon, rođen je 2008. godine, i mada još uvek daleko od punoletstva dobro zna čime će se u životu baviti. Od slavnog oca nasledio je sportski gen, a marljiv rad polako počinje da daje rezultate. Instagram/Leon Zimonjic Instagram leonzimonjic

Nenad Zimonjić je osvojio 54 turnira u muškom dublu, od čega dva puta Vimbldon i jednom Rolan Garos. Sjajne rezultate, između ostalog, ostvario je i sa reprezentacijom Srbije u Dejvis kupu.

Sa suprugom Minom u srećnom je braku od 2008. godine.

Imaju blizance Leona i Lunu. Antonio Ahel ATA Images

Sin Nenada Zimonjića odlučio je da krene tatinim putem i već niže pobede na teniskom terenu. Sa 16 godina osvojio je prvu titulu u singulu. Iako ih često porede, ponosni otac smatra da za tim nema potrebe.

- On je priča za sebe. Svako ima svoj put, ne treba nikog porediti sa drugim igračima ili roditeljima. Retki su primeri, ali ih ima, da su sinovi nadmašili svoje roditelje sportiste. Ja bih voleo da mi se to desi. To bi bila najveća nagrada za mene kao roditelja, tenisera i trenera – rekao je Nenad Zimonjić u intervjuu za Una televiziju.

On je, inače,2018. imao ozbiljnu operaciju. Ugrađena su mu oba veštačka kuka, ali je i pored toga nastavio da se bavi sportom i to na vrhunskom nivou.

- Hteo sam da probam, da budem prvi koji je to uradio. Nisam imao na koga da se ugledam, morao sam taj put sam da krčim, naravno uz podršku porodice, kondicionog trenera Ivana Dimitrijevića i mog kuma i prijatelja Marka Nešića. Sa njima sam trenirao svakodnevno.

- Nakon igranja par profesionalnih turnira, dobio sam poziv od Vimbldona da igram turnir za legende. Pozivaju se samo 24 igrača, to je velika privilegija i čast, četvrtu godinu zaredom ću igrati – poručio je Nenad, ne krijući da je ipak najponosniji na “titulu” oca.

Instagram/Leon Zimonjic Instagram leonzimonjic