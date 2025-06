Ogromna bol! Gabi i ja smo bliznakinje, Matija je u sredini između nas dve

Smrt Matije Dedića potresla je region

Matija Dedić, jedan od najtalentovanijih pijanista svoje generacije, preminuo je iznenada u 53. godini. Antonio Ahel/ATA Images

Komemorativni skup održan je danas u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski, gde su se okupili poštovaoci njegovod dela, prijatelji i porodica.

Kako su preneli hrvatski mediji, neme u svom bolu na komemoraciju su zajedno došle Matijina majka Gabi Novak, partnerka Marina i ćerka Lu.

Muzička diva bivše Jugoslavije i supruga Arsena Dedića, koja danas ima 89 godina, zbog zdravstrvenih problema već neko vreme je u rehabilitacionom domu i dugo se nije pojavljivala u javnosti.

Reči saučešća već danima pritižu sa svih strana, a danas se oglasila i Tereza Kesovija, koja ne može da sakrije bol.

- Gabi i ja smo bliznakinje. To što ona oseća prema meni, to ja osećam prema njoj. Tako će biti dok živimo i ona i ja. A Matija, on je tu, u sredini, između nas dve. I Arsen. I zauvek će tako biti – poručila je Tereza Kesovija. Profimedia