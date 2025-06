Odbojkašica Sanja Malagurski rasplakala sve na konferenciji "Lepota žene", bolest se dogodila: Izabrala sam da preživim

Treće izdanje konferencije “Lepota žene” održano u prepunoj sali bioskopa “Balkan” i ovog puta pokazalo je da je snaga žena pokretač svega. O temama namenjenih savremenoj ženi govorili su eminentni stručnjaci, kao i hrabre dame koje su iz najtežih životnih situacija izašle kao pobednice. Program konferencije podeljen je u tri panela: “Zdravlje žene, biram da sam zdrava”, “Snaga žene, biram da (ne) komuniciram” i “Pobeda žene, biram da pobedim”.

U završnici konferencije, na panelu koji je vodila Jelena Isaković, tri hrabre žene javno su podelile traumatična iskustva koja su ih osnažila i učinila da danas na život gledaju s pozicije pobednica. Proslavljena odbojkašica Sanja Malagurski jedna od njih. FotoVideoAkcija

Sa 21 godinom je postala evropska šampionka. Sa 28 je odlučila da završi karijeru, veoma rano. Jedan od razloga bila je i bolest njene sestre Sonje, o kojoj je dugo ćutala. Na treninzima i na terenu je postizala vanserijske rezultate, a paralelno je proživljavala porodičnu dramu.

- Kroz karijeru sam imala ozbiljne povrede, operaciju kolena, suočavala sam se sa strahovima. Sestrina bolest bila je poslenja kap. Dugo niko nije znao šta preživljavam, a ja sam slušala razne komentare. Na kraju sam rekla sve što mi je bilo na duši. Izabrala sam da preživim - snažna je poruka čuvene odbojkašice Sanje Malagurski koja sada nastoji da pomogne mladima i ohrabri ih da i oni ostvare svoje snove. FotoVideoAkcija

Na kraju je, uz sestrinu dozvolu, na Instagramu objavila post koji je počela rečima “Sanja nije luda” i donela odluku da više neće igrati odbojku.

- To je već bila kulminacija, to je bio krajnji momenat gde sam bila pred kompletnom eksplozijom. Bilo mi je jako teško da kažem, žao mi je što nisam i ranije. Olakšala sam sebi i dala sam mnogima podstrek, što mi je bilo još i draže. I dan danas upoznajem ljude koji mi kažu da su pogledali podkast ili da su pročitali nešto. Kad kažu svaka čast, ta čast i ta hrabrost i to herojstvo ostavljam za moju sestru, ako konkretno pričamo o tim situacijama koje su se izdešavale. A sve ovo ostalo, ću reći bravo sebi jer sam progovorila.

Važno je pričati, ne treba čekati da problem postane gorući. Ne sudite olako, jer ne znate šta se dešava iza zatvorenih vrata. Moramo biti podrška jedni drugima, a ponekad je dovoljno reći – tu sam za tebe. Ovo bi, u kratkim crtama, bili zaključci sadržajnih i inspirativnih razgovora treće po redu konferencije "Lepota žene". FotoVideoAkcija