Najtužniji 5. jun... Porodica Jovane Pajić zavijena u crno

Porodica Jovane Pajić dočekala je veliku tugu

Jovana Pajić oglasila se danas na društvenim mrežama povodom smrtnog slučaja koji je zadesio njenu porodicu. Antonio Ahel/ATA Images

Naime, pevačica je saopštila da je preminuo njen stric, za kojeg je bila veoma vezana. U emotivnoj poruci poručila je:

- Jovančo Micić... tako me je zvao. Moj strikan, uvek dovoljno prisutan da me podseti – šta god da ti treba prvo meni reci.

- Mnogo ćeš mi nedostajati i ti, i tvoj smeh, i naši razgovori – napisala je i dodala emotikon slomljenog srca.

Jovana Pajić odrasla je na Karaburmi, sa roditeljima i bratom. Kasnije se udala za Aleksandra Cvetkovića, iz Tropiko benda, sa kojim je dobila dve ćerke.

O privatnom životu nerado govori, a nedavno je u razgovoru za HELLO! kazala kako mediji nikoga ne štede.

- Osetljiva sam na agresiju, bezobrazluk, nevaspitavanje. Društvene mreže dovele su do toga da se svačije mišljenje čuje, a kada vidite koliko ima izopačenih, nesrećnih i frustriranih ljudi koji se ne bave sobom, nemoguće je da vas to ne poremeti. Velika je to i ozbiljna tema.