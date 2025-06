Šta će biti sa Zvezdama Granda? Član žirija sve otkrio: Mi smo saglasni da...

Zvezde Granda do kraja meseca dobiće novog pobednika sezone, a takmičari i stručni žiri ovih dana snimaju polufinalne emisije koje će odrediti koji su to najbolji od najboljih.

Iako je preranim odlaskom Saše Popovića naizgled sve promenjeno, njegova uigrana ekipa nastavila je sa radom potpuno isto kao i kada je on bio tu, a neretko su isticali da je on do sedam dana pre smrti radio i pripremio scenario do kraja sezone. youtube/zvezde granda

Đorđe David, dugogodišnji član žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", progovorio je o spekulacijama da pojedini članovi neće produžiti ugovore nakon smrti Saše Popovića.

- Audicije su urađene, nova sezona počinje krajem septembra ili početkom oktobra. Ono što znam je da će ljudi iz produkcije sa članovima žirija razgovarati pre finala o produžetku ugovora. Koliko ja znam i vidim, svi su voljni da nastave - rekao je on i nastavio:

- Šire se dezinformacije. Svako vuče na svoju vodenicu, sutra snimamo polufinale polufinale, do kraja meseca i finale. Grand se trudi da od najboljih takmičara napravi velika imena, a svi koji su učestvovali i postigli rezultat svoj život su promenili na bolje.

Za tri godine su kupili stan, opremili, rade, imaju nastupe, dobre automobile i novac za nove pesme.

Nakon smrti Saše Popovića, koji je bio veliki autoritet, miševi su izmileli iz rupa i koriste situaciju da šire dezinformacije - rekao je roker i dodao da će u "Zvezdama Granda" doći do velike promene, jer se takmičenje svemu sudeći neće emitovati na Tv Pink. Antonio Ahel/ATA Images

Podsetimo, "Zvezde Granda" startovale su 2004. godine kao projekat koji se od početka emitovao na televiziji Pink. Bile su to godinama ubedljivo najgledanije emisije, toliko da su tadašnji suvlasnici "Granda" Saša Popović i Lepa Brena s vremenom ukinuli ostale emisije iz svoje produkcije i sve podredili ovom muzičkom takmičenju.

Situacija se promenila 2014, kad je došlo do raskola između čelnika Pinka i novih suvlasnika "Granda" Junajted medije, pa su emisije prebačene na Prvu televiziju, gde su se zadržale sve do 2022. Od pre tri godine "Zvezde Granda" emitovane su na Pinku, subotom u udarnom terminu od 21 sat.