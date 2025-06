Kada se pojavila na sceni, ljudi su se pitali ko je Slavica: Znali su je po OVOM nadimku

Poznata po specifičnoj boji glasa, energičnim nastupima i emotivnim pesmama koje publika peva godinama, Slavica Ćukteraš godinama drži svoje mesto na domaćoj muzičkoj sceni.

Iako javnost zna mnogo o njenoj karijeri, detalji o privatnom životu su mnogima promakli. Nadimak Slavice Ćukteraš je jedna od stvari za koje javnost donedavno nije znala. ATA Images

Priča iz njenog detinjstva, kada je u rodnom Šapcu, među komšijama i prijateljima, bila poznata pod potpuno drugačijim imenom bila je tema razgovora u emisiji „Exkluziv Night“:

– To mi je nadimak, jer kad sam se rodila roditelji nisu znali koje ime da mi daju. Zvali su me zato Beba i Bebana. Kada je došlo vreme da mi se izvade dokumenta i da se dete prijavi, morali su da se odluče za ime. Moj deda je preminuo 15 dana pre nego što sam se rodila i zvao se Slava, pa sam po njemu dobila ime Slavica – prisetila se pevačica.

Zanimljivo je da taj nadimak nikada nije nestao iz njenog života. M.P.ata images

– Moji me i dan danas zovu Bebana, niko me ne oslovljava sa Slavica. U Šapcu me svi znaju po nadimku i kad sam se pojavila na sceni svi su se čudili: ‘Kako je ona Slavica?’ – rekla je kroz osmeh.

Ali život joj nije uvek bio pun glamura i aplauza. Nakon razvoda i borbe za starateljstvo nad ćerkom, Slavica je prošla kroz mračnu fazu ispunjenu anksioznim napadima i tugom.

– Imam jednu ikonu koju je meni moja mama poklonila kada sam bila počinjala u ‘Zvezdama Granda’. I dan danas je imam. I ima molitva jedna iza ikone. Plakala sam nad tom ikonom i stalno sam se molila Bogu: ‘Molim te Bože, samo me izvuci iz svega ovoga, da ovo prestane’. Negde sam morala pronaći snagu. Meni je to bila neka amajlija – podelila je pevačica.

Pevačica danas stoji čvrsto na nogama i vratila se na muzičku scenu, a nadimak Slavice Ćukteraš simbolično oslikava ranjivost i nedužnost koje svaka žena, bez ozbira na godine, uvek nosi u sebi.

(Kurir)