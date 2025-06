Obično su uloge zamenjene, Seka otkrila oko čega se svakodnevno svađa sa Veljkom

Seka Aleksić i Veljko Piljikić imaju jedan od najskladnijih brakova na estradi koji odoleva raznim iskušenjima unazad 15 godina, a deluje da se vole kao prvog dana.

Kao kruna njihove ljubavi 2016. godine na svet je stigao Jakov a četiri godine kasnije i mlađi naslednik Jovan kojima su pevačica i suprug potpuno posvećeni. Ata Images/Antonio Ahel

Ipak, kao i u svakom braku i kod njih postoje razne situacije zbog kojih neretko dolaze u raspravu, a gostujući u emisiiji kod koleginice Cece Ražnatović otkrila je šta je "izuva iz cipela".

- Kad kasni, jao što me to nervira. Ja sam spremna, skockana, on se tek tušira. On se čovek tušira i viče "Pa ne kasnimo ljubavi, mi ne kasnimo", a ja kažem "Pa ne kasnimo ljubavi, ali smo se dogovorili u toliko i toliko da krenemo, ljubavi".

Na ovu Sekinu izjavu folk diva je imala zanimljivu opasku ističući da ona to ne bi trpela:

- Svaka tebi čast, ja sa takvim čovekom ne bih mogla da ostanem u braku, kunem ti se. Mene ako išta izuva iz cipela, nabija mi kortizol na milijardu to je kad neko kasni ili je flegma dok ja cupkam sređena sat vremena već.

Mada su mnogi verovatno pomislili da su u pitanju neki ozbiljniji problemi, ovo su sve slatke bračne muke koje Seka Aleksić i Veljko imaju, a kada je reč o nečemu krupnijem uvek sednu i razgovorom sve reše.

Upravo tako uče i sinove, da je važno da se priča kako bi se nesporazumi i potencijalni problemi u startu rešili i presekli, a kako je već navikla na suprugovo kašnjenje pevačica to prihvata kao svakodnevnicu.

Ali priznaćete, uglavnom se smatra da su dame te koje kasne i kojima treba više vremena da se spreme za bilo koji izlazak. Piljikići očigledno tu teoriju pobijaju.