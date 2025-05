Jedanaest godina braka: Nina Janković blista, a ljubav s Matejom sve jača

Brak Nine Janković i Mateje Dičića danas je i zvanično napunio jedanaest godina.

Tim povodom, glumica se oglasila na društvenim mrežama i podelila fotografije sa njihovog venčanja, održanog na današnji dan 2016. godine. Mirko Tabašević za Hello!

Iskrena ljubav poput njihove, pažnja i međusobno poštovanje, ne poznaju granice i nemaju rok trajanja, a kratkom posvetom u opisu fotografija objavljenih na Instagramu, popularna glumica je to i potvrdila:

- 11 godina je prošlo kao tren - napisala je Nina, a posvetu je ulepšala dodavanjem emotikona srvenog srca.

Zajednički život i porodična idila koja traje više od deset godina krunisana je sa dvoje dece. Brak Nine Janković i Mateje Dičića inspiriše mnoge, jer to je svojevrsni dokaz da je posvećena odluka da se s nekim u opstane mnogo više od romantične ljubavi. Mirko Tabašević za Hello!

Njena ranija izjava: „Ne znam da li je tek ili već toliko godina, znam samo da je ljubav sve jača“, sada zvuči još iskrenije.

Ljubavna priča ovo dvoje primer je stabilnog braka u svetu u kom takvih primera nije mnogo. Njihova svakodnevica ispunjena je dečjm smehom, kreativnim izazovima i malim porodičnim ritualima koje Nina, s vremena na vreme, podeli sa pratiocima na društvenim mrežama.

Ipak, ni nakon jedanaest godina, ne zaboravlja na sitnice koje znače, bilo da je to dirljiv gest, nežna poruka ili jednostavna fotografija uz reči zahvalnosti. Instagram

Podsetimo, NIna i Mateja su se venčali u crkvi Svetog Marka, a zatim su građansko venčanje obavili u jednom beogradskom restoranu gde je upriličeno i svadbeno veselje. Među prvim zvanicama, tog 31. marta 2016. godine, stigle su i Ninine kolege: Vuk Kostić i Jelisaveta Orašanin, Tanja Bošković sa ćerkom Lanom i drugi.

U vremenu kada su odnosi često prolazni, brak Nine Janković i Mateje Dičića važi za simbol trajne ljubavi, one koja s godinama ne bledi, već dobija novi, dublji, oblik.