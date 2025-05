Ovo su ćerke Brižit Makron: Sa jednom je Emanuel išao u školu, od druge je stariji samo 7 godina

On je bio tinejdžer, a ona njegova učiteljica. Udata, sa troje dece, i čak 24 godine starija, a mnogi se pitaju – kako su deca Brižit Makron reagovala na njihovu neobičnu ljubav?

Emanuel i Brižit Makron ponovo su glavna tema u medijima, nakon što se na internetu pojavio snimak za koji mnogi korisnici društvenih mreža tvrde da prikazuje trenutak kada je Brižit navodno ošamarila svog supruga.

Ipak, iz Jelisejske palate takve tvrdnje su oštro demantovane, a oglasio se i sam predsednik Francuske, poručivši da se takvo nešto nije dogodilo.

I dok se javnost bavi ovom pričom, mnogi su se još jednom prisetili njihove neobične i medijski često komentarisane ljubavne priče, koja datira još iz vremena kada je Emanuel bio tinejdžer, a Brižit udata profesorka i majka troje dece. Photo by Gareth Fuller - Pool/Getty Images

Kao mala, najmlađa ćerka Brižit Makron Tifani prvi put je čula za Emanuela kao za školskog druga svoje starije sestre. Nije ni slutila da će on kasnije postati partner njene majke.

Brižit Makron bila je Emanuelova učiteljica

Aktuelni predsednik Francuske od 2007. godine je u braku sa 24 godine starijom Brižit, ženom koju je upoznao još kao srednjoškolac.

Njihova neobična priča počinje dok je ona još bila udata i predavala u školi koju je on pohađao – i to u razredu gde je bila i njena ćerka. Ime joj je tada bilo Brižit Tronje, a bila je supruga bankara Andre-Luja Ozijea, s kojim je imala troje dece: Sebastijena, Lorens i Tifani. Photo by Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images

Godine 1993. u gimnaziji "La Providence" u Amjenu upoznala je Emanuela, tada tinejdžera. Učestvovao je na školskim probama, i upravo tada je između njih počela da se razvija posebna veza. Iako nikada nisu javno precizirali kada je tačno njihova ljubavna priča počela, poznato je da su Emanuelovi roditelji pokušali da ih razdvoje tako što su sina poslali na školovanje van Amjena. Međutim, veza nije prekinuta – ostali su u kontaktu piše Kurir.

U januaru 2006. Brižit se razvela, a godinu dana kasnije izgovorila sudbonosno "da" Makronu. Na samoj svadbi, mladoženja je navodno rekao deci svoje supruge:

– Hvala što prihvatate nas, ne baš normalan par.

Deca Brižit Makron retko se pojavljuju u medijima, za razliku od njihove majke i očuha koji su neprestano pod lupom javnosti. Ipak, u dokumentarcu "Brižit Makron: Francuski roman", Tifani Ozije govorila je o trenutku kada je shvatila da između njene majke i Emanuela postoji više od prijateljstva. Photo by Sean Gallup/Getty Images

– Bili su prilično zaneseni, bilo je očigledno šta se dešavalo između njih i bilo je vrlo teško – rekla je Tifani, koja je u to vreme imala svega devet godina.

Dodala je i da joj je prvi put pomenula Emanuela sestra Lorens, rekavši majci:

– Mama, u našem odeljenju ima jedan blesavi dečak koji misli da zna sve o svemu.

Uprkos početnoj neobičnosti situacije, Brižitina deca su Makrona dobro prihvatila, a Tifani je kasnije rekla:

– Ako bih morala da dam viziju ljubavi, to bi bili Emanuel i mama. Kad su oni zajedno, to je skoro da ne postoji svet.