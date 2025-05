Novak Đoković, najbolji teniser ikada, otkrio je da se tokom Rolan Garosa zaista dešava prava drama u njegovom timu. Ivan Vučićević

Naime, njegov fiziotarapeut i kum, Miljan Amanović, u bolnici je nakon pobede nad Korentanom Muteom.

- Nažalost, Miljan je u bolnici, imao je ozbiljnu situaciju i operaciju. Ne bih da ulazim više od toga. Da, to nas je sve zabrinulo. Trenutno je u redu, ali nije baš idealno. Mora da bude u bolnici nekoliko dana, to je sve što mogu da kažem. Primili smo informacije pre meča. Svi smo zabrinuti. Nadam se da će biti sve u redu sa njim. Grič je sa njim ceo dan - rekao je Đoković.

Amanović je bio svedok svih Novakovih uspeha. Ceo Đokovićev tim je kao porodica, ali veza između Đokovića i Miljana je ipak posebna. Pored toga što su poslovno povezani, njih dvojica su i kumovi.

Kum najboljeg tenisera svih vremena je 2019. godine u intervjuu za "Žurnal" otkrio da je četiri puta reanimiran nakon što je doživeo infarkt.

- Sve me je to trošilo, ali takav je moj karakter, nije u pitanju ničija krivica. Mnogo sam se emotivno trošio i kad smo prestali u maju 2017, tek posle dva tri meseca počeo sam da se odmaram. Mentalno sam se osećao fenomenalno. Nisam imao nikakve simptome, a preživeo sam težak infarkt. Četiri puta sam reanimiran. Sad mogu da kažem da je to bila Božija volja u pravom smislu reči, jer da tog dana samo jedna karika u lancu događaja nije bila na svom mestu, verovatno bih napustio ovozemaljski život - priznao je tada Amanović.

Photo by Julian Finney/Getty Images

U kontinuitetu, Miljan je u Đokovićevom timu bio od 2007. do 2017. A onda je prekinuta ta saradnja, koja će se ipak nakon toga nastaviti 2022. godine.

- Radio sam kao fizioterapeut KK Crvena zvezda i paralelno na TK Gemaks. Poznavao sam Novaka i njegovog oca sa Gemaksa, dolazili su tamo na treninge. Te 2007. od njih je stiglo pitanje da li sam spreman da pratim Noleta u nekom određenom periodu, naravno, ako pronađemo zajednički jezik. Odgovor je bio „da“ i eto od te 2007. je sve počelo - objašnjavao je Miljan kako je došlo do saradnje.

Amanović je rođen u Kninu, ali je zbog dobro poznatih razloga koji su se desili u prošlosti na našim prostorima, morao je da napusti svoj rodni kraj.

- Rat je počeo kada sam bio osmi razred. Prve dve godine sam proveo tamo. Pamtim to vreme veoma dobro. Posle toga sam došao u treći razred srednje škole u Beograd - pričao je nekada Amanović. Photo by Daniel Pockett/Getty Images