Ovo je sin Slavka Banjca, majka mu je ugledni kardiolog, nosi i njeno prezime

Iako ga dugo nije bilo na estradnoj sceni, skoro dve decenije, ime Slavka Banjca nije palo u zaborav, a publika ga je dočekala širom raširenih ruku kada je odlučio da ponovo uzme mikrofon i zapeva. Gde je bio i šta je radio u međuvremenu nije previše poznato, kao što ne znamo mnogo ni o njegovom privatnom životu.

Nije tajna da je Slavko Banjac u mlađim danima bio miljenik ženskog sveta, a pouzdani izvori tvrde da je svojevremeno bio u ljubavi i sa rođenom sestrom našeg vaterpoliste, proslavljenog reprezentativca. Iz te veze dobili su sina, za koga Slavko u prvo vreme nije bio previše zainteresovan. Tada je bio mlad, na početku karijere, i želeo je da se ostvari na muzičkom planu. Antonio Ahel ATA Images

- Ne mogu da kažem da se kajem što se nisam oženio, imao sam ja ozbiljne ljubavi, ali sam ja jako povučen čovek. Ne volim da pričam o ženama, ljubavi, odbijam emisije zbog toga, a u podsvesti imam da bih neku možda povredio.

Mnogi ne znaju da ja imam sina. Moj Gaga se rodio iz jedne interesantne ljubavne veze, a on je danas jedan dobar i čestiti čovek, vrlo uspešan, on je ponos za roditelje, ponosan sam na njega, a on je meni podario unuke. Te radosti su neopisive, a njegova supruga Aleksandra je isto što i Gaga, docent na fakultetu, posvećena porodici, mnogo ih poštujem zbog toga.

Sin Slavka Banjca ostvario veliki uspeh

Dečak je bio takav vunderkind da su profesori u prvoj godini gimnazije već posle mesec dana shvatili da treba da ga prebace u drugi razred, a ubrzo su zaključili da i taj stepenik može da preskoči i odmah počne da pohađa nastavu za treći razred gimnazije.

Nastavio je da se obrazuje, da bi na kraju diplomirao na fakultetu za fiziku sa prosečnom ocenom 9,84, dok je master i doktorske studije završio sa ocenom 10. U novembru 2019. godine odbranio je doktorsku disertaciju.

Iako je Slavko u međuvremenu priznao sina i sa njim izgradio odličan odnos, on i danas nosi prezime svoje majke, uglednog kardiologa, sa kojom je odrastao i koja je uvek bila uz njega, baš kao i njena šira porodica. - Trebalo je da budem mnogo bolji roditelj, moj sin se rodio u neko čudno vreme, ja nisam bio dovoljno zreo da budem roditelj. Moj sin je totalna suprostnost od mene, on je toliko predan svojoj deci. Ivana je ta koja je vodila računa o svemu, ona je brinula, dala sve od sebe da se moje odsustvo ne vidi - ispričao je pevač. M.M. ATA Images