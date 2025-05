Rekla sam mu da mi se sviđa: ON je novi dečko Slavice Ćukteraš, upoznali su se na parkingu

Slavica Ćukteraš oduvek je privlačila pažnju svojim emotivnim izborima. Iako je od tada prošlo mnogo godina, mnogima je i danas u sećanju njena veza sa Žikom Jakšićem. Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica se se 2016. udala za fudbalskog golmana Vladu Avramova, ali je brak okončaa posle samo tri godine.

U međuvremenu par je vodio bitku oko starateljstva nad njihovom ćerkom Viktorijom. Spor je okončan prošle godine, kada su bivši supružnici seli da otvoreno porazgovaraju i dogovore se oko svega.

Oboje su imali u vidu dobrobit njihove jedinice.

- Posle godinu dana takozvanog pakla, naš prvi susret morao je da ima posrednika. Kada smo se našli, rešili smo ceo slučaj koji smo godinu dana vodili na sudu i sa socijalnom službom. Uspeli smo i sada nam je srce puno – ispričala je Slavica u jednom intervjuu.

Pevačica koja se istakla u prvoj sezoni takmičenja “Zvezde Granda”, u januaru je proslavila jubilarni 40. rođendan. Nakon razvoda, nastavila je da gradi svoj život dalje, pa je pronašla i novu ljubav.

- Već sam u godinama, nisam šiparica da ne znam šta želim – rekla je Slavica Ćukteraš gostujući u emisiji “Exkluziv night”, pa priznala da je zaljubljena. Antonio Ahel/ATAImages

Sadašnjeg dečka srela je na parkingu, niko nije posredovao njihovom upoznavanju.

- Odmah smo “kliknuli”. To je bila ona situacija kad vidiš nekog, odmah ti se dopadne i poželiš da saznaš šta tu ima više. Otvoreno sam mu rekla: Ti se meni dopadaš”. Žene greše što to ne govore češće. Ako ti se neko dopada, treba da pokažeš. Nećeš se osramotiti zato što si nekom dala do znanja da ti se dopada. Osramotićeš se ako nastaviš da ga juriš i daviš, a stavio ti je do znanja da nije zainteresovan. Ja sam dobila pozitivan "feedback" i tako je krenulo.

- Zajedno smo osam meseci. On nije javna ličnost, iz nekog drugog sveta je – zaključila je Slavica.