Irena Grahovac postala je majka u 44. godini: Moja ćerka zna da je dete iz epruvete

Irena Grahovac, jedno je od najcenjenijih imena naše dizajnerske scene. Njena karijera traje dugi niz godina, a modni komadi sa Ireninim potpisom uvek su bili posebno traženi. Boško Karanović

- Kad nešto zamislim ne mogu da se smirim dok stvari ne doteram do kraja. Ne znam da li je to upornost ili opsesivnost, ali je u svakom slučaju efikasno. U životu sam uradila sve što sam želela, radila sam mnogo i dugo, ali mi to nije teško padalo zato što je sve to bila realizacija mojih želja – rekla je za novi broj magazina HELLO!.

Kako je navela, u godinama koje dolaze ima nameru da proširi svoj biznis, i to zajedno sa bratom koji je arhitekta.

Irena Grahovac majka je devojčice po imenu Sofia. Dobila ju je posle višegodišnje borbe za potomstvo. Među prvima je u našoj zemlji govorila o VTO proceduri, kojoj se i sama podvrgla čak deset puta.

- Htela sam da apelujem na svest onih koji odlučuju o starosnim granicama i protokolima tokom tog postupka – kazala je Irena, koja je ličnim primerom ohrabrila mnoge žene da krenu tim putem. Petar Đorđević

Odgovarajući na pitanje, kada je odlučila da ćerki kaže kako je izgledala borba za njen dolazak na svet, modna dizajnerka je odgovorila:

- Moja ćerka od početka zna da je“dete iz epruvete”, ali to više nije tabu tema jer je sve više dece u okruženju koja su nastala tim putem. HELLO!