Brak iz snova Ivan Milinković okončao bez naslednika, dve godine kasnije oženio se njom!

Široj publici upamćen kao pevač grupe “Legende”, Ivan Milinković, decenijama je privlačio pažnju javnosti svojim raskošnim glasom, ali je privatni život uvek držao dalje od reflektora.

Ipak, jednom prilikom otvorio je dušu o braku, razvodu i kasnijem očinstvu koje mu je, kako sam priznaje, promenilo život iz korena.

Ivan je u brak uplovio sa 32 godine. Vesna, njegova tadašnja supruga, bila mu je velika ljubav iz mladosti, a upoznali su se u KUD-u „Lola“. Brak je trajao sedam godina, ali, kako sam pevač kaže, do njihovog razlaza ne bi došlo da su se postali roditelji.

– Nismo imali dece. Da jesmo, verovatno se to tako ne bi završilo - rekao je iskreno Milinković.

Vesna je u to vreme studirala književnost, italijanski i grčki jezik, a njih dvoje su nekoliko meseci živeli zajedno u Italiji, gde je i Ivan usavršavao jezik, delom zbog operskog pevanja, a delom iz ljubavi prema kulturi. Dve godine nakon razvoda, život mu se promenio iz korena.

Sa drugom suprugom, Milicom, dobio je sina Filipa, što mu je donelo najdublju emociju koju jedan čovek može da oseti. Dan kada se Filip rodio, Ivan pamti do detalja. Bio je 2. decembar 2002. godine, u 2.20 ujutro, datum i sat koji su mu se trajno urezali u sećanje.

- Sa 40 sam dobio sina, to je život. U životu imaš neke planove, ali i život ima neke svoje. I sve on to poslaže, te kockice… - rekao je Ivan za Kurir, pa dodao:

- Od više ljudi sam čuo da je Filip lepo vaspitan, u fazonu, kao da je sa dvora sišao, morate da ga malo pokvarite da bi se lakše prilagodio ovom svetu. Takvi neki saveti. A ja mu kažem, sine, kroz život moraš da ideš srcem, mozak je tu samo da kontroliše situaciju, srce prepoznaje. Kada donosiš neke odluke, donosi ih trezveno, ali neka ti srce bude ispunjeno. Inače, ne mešamo mu se u njegov put, hoću da se sam odredi, a sve što bude želeo, otac će mu dati. Kao i meni moj što je.

Poseban deo Ivanove priče zauzima i Anja, ćerka njegove supruge iz prethodnog braka, koja je tih dana živela s njima i, kako kaže, sa samo deset godina pokazala duboku empatiju i emotivnu zrelost.

– Tada sam video koliko je bila povezana sa bolom koji je njena majka proživljavala. Devojčice su tada već formirane, zrelije od nas. A moja žena kaže da ima troje dece, uključujući i mene.

Ivan Milinković danas živi na Kosmaju sa porodicom i priznaje da se ne meša previše u sinove odluke – želi da ga nauči da sam bira svoj put, aš kao što je to njegov otac njemu omogućio. Iako je ostavio trag kao bivši pevač grupe “Legende”, Ivan Milinković iz drugog ugla potvrđuje da je samo čovek koji zna šta je u životu ono najvažnije.