Kakve prelepe vesti! Olga, čestitamo!

Srpska teniserka Olga Danilović oduševila je vestima! Možemo samo da kažemo, BRAVO!

Olga je uspela da se plasira sinoć u drugo kolo Rolan Garosa! Photo by Dan Istitene/Getty Images

Danilovićeva je posle dva seta pobedila Kanađanku Lejlu Fernandes 6:3, 6:1.

Srpska teniserka je u prvom setu tri puta oduzela servis protivnici, dozvolivši jedan brejk Kanađanki. U drugom setu, Danilović je bila sigurna na svom servisu i brejkovima u drugom i šetom gemu stigla do pobede.

Olga će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Amerikanke Danijel Kolins i Britanke Džodi Baridž. Ovom pobedom Srpkinja je zaradila 50 WTA bodova, kao i 117.000 evra.

Ono što će iz statistike ovog meča biti upamćeno je 75% osvojenih poena na riternu 2. servisa, odličnih 43% na riternu prvog, 5 od 9 realizovanih brejk lopti i izuzetna agresivnost izražena u 24 osvojena poena od 39 odigranih do 4 razmene, kao i 15 od 18 od 5 do 8 odigranih razmena u poenu.

Kao što je i sama rekla, odlično se oseća, pa da ne urekne – ali sa ovakvom igrom sa velikim samopouzdanjem čeka pobednicu meča Kolins – Baridž, uz tinjajuću želju da se upravo na identičnom nivou tenisa suprotstavi i prvoj nositeljki Arini Sabalenki sledećeg četvrtka. Profimedia

U razgovoru sa srpskim medijma Olga je bila saglasna da je ovo za nju bio jedan od najboljih mečeva na otvaranju turnira u profesionalnoj konkurenciji.

“Jedan od najboljih početaka bilo kog turnira za mene, naročito Slema. Znala sam s kim igram i da ne smem da joj dam vreme da napadne. Da ja nisam napadala, ona bi to činila. Svi znamo da se osećam dobro ovde, da dobro igram ovde. To sam prihvatila pozitivno, nisam shvatila kao pritisak, i ponosna sam to. Prvo kolo je uvek teško psihički i fizički”, kaže nam Olga.