Godinama je na sceni, poznata po nežnom glasu, harizmi, Jelena Rozga je pevačica koja, gotovo uvek ima osmeh na licu.

Na regionalnoj estradnoj sceni je 29 godina, a jedna je od retkih koja je uspela da sačuva autentičnost, ne jureći za trendovima, već dosledno prateći sebe, svoj stil i gradeći muzički put. Od prvih dana u grupi "Magazin" do samostalne karijere, ostala je verna sebi, kako na bini, tako i van nje. Ata Images

Ali iza kulisa njen život nije obojen u ružičasto. Iako retko govori o privatnom životu, Jelena Rozga otkrila da je bila proganjana. Kako priznaje, bilo je trenutaka kada joj nije bilo svejedno, ali je uvek imala nekoga da joj pravi društvo kada napušta kuću.

- Bila sam i na meti progonitelja, moram vam priznati da mi nije bilo baš sve jedno, ali uveče sam uvek imala nekog ko će da mi pravi društvo dok šetam – izjavila je Rozga ranije.

To iskustvo ostavilo je trag, ali pevačica nije utonula u samosažaljenje. Naprotiv, zadržala je vedrinu i životnu radost. Uostalom, kako sama kaže, najsrećnija je kada je na sceni. M.M./ATA Images

Rozga je danas zaljubljena i ne krije koliko joj znači podrška dečka Ivana Huljića. S obzirom na to da se oboje bave muzikom, on ima razumevanja za Jelenina odsustva koja su česta:

- Mislim da je njemu to sasvim normalno. Danas me pitao 'do kad si ti doma?' A ja govorim idem sad, bit ću dan i pol, pa onda ponovo idem. 'Pa koliko te nema?' Pa 5-6 dana. A što će, mora' - izjavila je za hrvatski Showbuzz.

Progovorila je o neprijatnosti i Jelena Rozga otkrila da je bila proganjana, ali i pored toga izabrala je da ostane ranjiva, iskrena i svoja. Njena publika to prepoznaje i uzvraća joj bezuslovno.