Posle tragedije u Ribnikaru dala je otkaz: Supruga Borisa Režaka oduševila, konačno u javnosti, kakve prelepe oči ima

Supruga Borisa Režaka Marina ponosna je mama troje dece, dve devojčice Kire i Nore, i dečaka Sergeja. Javni život je ne zanima, već uživa u svom srećnom braku u kom je suprugova najveća podrška.

- Moja supruga i ja više od petnaest godina radimo zajedno na životnom projektu koji se zvoe porodica. Briga i čuvanje porodice je nešto najznačajnije na čemu možemo zajedno da radimo. A nama se namestilo da nam se kroz život prožima i zajednički posao. Uvek je lepo kada imaš mogućnost da radiš sa tebi važnim ljudima a ja je imam. Njihovi saveti i podrška zlata vrede – otkrio je u jednom intervjuu pevač, rodom iz Banja Luke. M.P. ATA Images

Supruga Borisa Režaka sinoć se posle dosta vremena pojavila u javnosti i to na koncertu Ivana Bosiljčića u Mts dvorani. Otmena, smirena i sigurna u sebe supruga Borisa Režaka odmah je privukla pažnju novinara i fotoreporeta.

Marina je dugo bila zaposlena u jednoj firmi, ali su pre dve godine, posle sravične tragedije u Ribnikaru, doneli zajedničku odluku da ona da otkaz posle 20 godina rada i posveti se porodici.

- Moram da se vratim na loše stvari koje su nam se desile, vezane za našu decu, to me jako tišti. U mom privatnom životu je sve onako kako bi trebalo da bude, supruga, troje klinaca, rastu, razvijaju se, pričamo, razmišljamo o njima. Želim da im pomognem da budu dobri ljudi, da budu sposobni, a to vreme će vrlo brzo doći. Da mogu srećni da prolaze kroz život - rekao je Boris Režak tada misleći na tragediju u Ribnikaru, gde je dodao da je njegova supruga dala otkaz u firmi u kojoj je radila 20 godina kako bi bila sa decom.

- Supruga i ja smo jednu noć seli i doneli zajedničku odluku da ona da otkaz, posle 20 godina rada u jednoj firmi, da bi bila prisutna u kući, kao neko ko mora zajedno sa mnom, da radi na odrastanju klinaca. Na osnovu toga smo napravili smernice.

Još jedna plata bi dobro došla, ali mislim da od tog cilja koji želimo da postignemo, nema ništa preče. Tada su počeli da govore da razgovaramo sa decom, mi smo to uvek radili, ali nismo mogli da verujemo da neke stvari tako mogu da se urade. Njima je teško da prolaze kroz sve to. Svako malo ima nekih dojava, to nisu normalne stvari - rekao je Boris tada i sigurno smo napravio najbolju odluku kada su njegovi naslednici u pitanju. M.P. ATA Images