Jelena i Aleksandar Gajšek 30 godina neguju ljubav, OVE rečenice se pridržavaju, velika istina

Aleksandar i Jelena Gajšek u ljubavi su više od trideset godina, a u srećnom braku dobili su troje mališana, ćerke Anju i Teodoru i sina Andreja.

Iako su oboje poznate ličnosti trude se da u javnosti ne ističu svoju intimu, Jelena je jednom prilikom govorila o tome kako su se upoznali i šta misli o svom suprugu. Nadasve poseban par neguje takođe posebnu ljubav, koja se zasniva na uzajamnoj podršci i poverenju. O tome je pre nekoliko godina ona govorila, otkrivajući kako je izgledao njihov prvi susret.

- Upoznali smo se davne 1993. i s ponosom mogu da kažem kako je to bila ljubav na prvi pogled. Reč je o rođendanskoj žurki na ‘Krsmancu’ na kojoj sam pevala. On je došao s drugom, prišao mi je i pitao za ples. Bilo je veoma romantično. Iako Aleksandar tvrdi da je on mene sretao i ranije, ja sam njega prvi put videla te večeri i zaljubila se - otkrila je Jelena za Story 2017. godine.

Tokom ratne 1999. Jelena je razmišljala da ode u inostranstvo, ali nije. Na kraju se ispostavilo da je to bila najboja životna odluka, jer su svoju sedmogodišnju ljubav tada ubrzo krunisali brakom. Antonio Ahel/ATA Images

- U februaru 1999. ozbiljno sam razmišljala da napustim Srbiju, jer je moja sestra godinu dana pre toga otišla u Italiju da studira. Međutim, splet okolnosti bio je takav da sam ipak odlučila da ostanem i borim se za svoju ljubav. U tom periodu nikoga nije bilo na televiziji, ja sam ostala i počela veoma intenzivno da radim. Nakon samo par meseci primili su me za stalno, što je dosta toga promenilo i dalo mi neku dozu sigurnosti.

Dogovorili smo se da se venčamo te jeseni, znali smo da želimo da budemo zajedno, imali decu ili ne, ali ubrzo smo otkrili da sam trudna, što nas je veoma usrećilo. Uglavnom me svi pitaju da li je nakon potpisivanja papira između mene i supruga došlo do neke promene, ali ja moram da kažem kako se odnos menja tek kada dobijete dete - kaže ona i dodaje:

- Naravno, bez obzira na to, moj suprug je moja srodna duša i uvek kažem da i pored toliko godina upoznavanja interesantnih ljudi, ja nisam našla nikoga ko mu je ravan. To, valjda, govori da sam još zaljubljena u njega.

Gostujući u podkastu sa suprugom Jelenom na Nportal.rs Aleksandar je sada upitan u čemu je tajna uspešnog i dugovečnog braka.

- Kao što sam čuo od jedne gospođe koja je dala intervju sa svojim suprugom, povodom čini se 60 godina braka. Na novinarsko pitanje "šta je po vama tajni recept dugog braka", ona je kao iz topa izjavila sledeće: "Nismo se gnevili jedno na drugo u isto vreme" - rekao je Aleksadnar i dodao:

- To zapravo na jedan drugi način piše i u samom Jevanđelju. Apostol Pavle kaže "Gnevite se, ali ne dozvolite da zađe sunce u gnevu vašem". To tačnije znači, ako se u toku dana posvađate sa bračnim partnerom ili dođe do nekih nesuglasica, nemojte da prenoći u tom gnevu, već gledajte da u toku dana to raspravite i onda mirno lezite uveče u krevet - zaključio je mudro Aleksandar Gajšek.