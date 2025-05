Dejan Ćirjaković prvi put o bolnijoj strani očinstva: Imam tako anksiozne napade, stariji sin je...

Dejan Ćirjaković glumac, komičar, scenarista i muzičar. Završio je Muzičku akademiju u Novom Sadu, gde je studirao na smeru za udaraljke. Od 2008. radi na televiziji, a serijal "Državni posao", u kom tumači lik Boškića, doneo mu je slavu o kojoj nije mogao ni da sanja. Marija Mlađen/ATA Images

Ipak, kada se svetla reflektora ugase, Dejan Ćirjaković je jedan porodičan čovek, i otac dva prelepa dečaka. Stariji Maksim već je veliki momak koji gazi petanestu godinu. Kako je i sam u duši veliko dete, uloga oca donela mu je pravo uživanje, jer svakodnevno radi stvari koje bi i inače radio. Bavi se sportom, planinari, igra igrice, samo sada u najboljem društvu - sa svojom decom. Instagram

- Uživam da budem sa klincima. Mislim da mi je to glavno. Nekako nemam taj momenat da se kao ja tu nešto napinjem, kao moram, trebalo bi... Nemam ono kao "jaooo, trebalo bi da budem sa klincima". To je zato što sam ja nezreo kao osoba što se za nekoliko minuta i može videti. Ja uživam u svim tim igrama koje imamo, tako da provodimo porodično jako puno vremena - iskreno je pričao Dejan Ćirjaković u podkastu "Ćalac".

- Sa starijim klincem igram basket, putujem, planinarim. On isto ide sredom sa mnom na basket, pa subotom, pa idemo na košarkaške utakmice. Imamo zajednička interesovanja i mi to sada furamo. Sa mlađim isto, čitamo stripove, igramo igrice. A ja to sve zajedno obožavam, pa onda ne teram sebe da na silu sve to radim, već zaista uživam - kaže Dejan.

Ipak, kako godine prolaze Dejan je svestan da će uskoro neke stvari Maksimu biti manje zanimljive i da će doći trenutak kada će u život krenuti sam i sa svojim prijateljima, devojkom...

- Sad imam tako neke anksiozne napada ponekad. Ono, stariji sin mi sada ima 14 godina i već je ozbiljan momak. Naterao me da nosim njegov sat u ovom podkastu, da bih izgledao ozbiljnije. Tako da računam kao koliko će još godina sa mnom ići na more.

Pa kažem sebi "Neće sigurno ići sa mnom na more kada bude imao 19 godina", i onda tako računam to je samo još ovo, ovo. Malo, znaš, malo mi! Sad sam nekako svestan, pobeći će uskoro - iskreno je i u svom prepoznatljivom stilu ispričao Boškić, kome je porodica na prvom mestu. Instagram printscreen