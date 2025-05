Stevan Piale otvorio dušu: Sve se desilo u mesec dana, preminula mi je majka i dobio sam otkaz

Stevan Piale pet godina je igrao jednu od vodećih uloga u seriji “Igra sudbine”, koja mu je donela veliku popularnost. Ipak, u prvom trenutku dvoumio se da li da prihvati ponudu. Aleksandar Krstović

- Prvo sam odbio tu ulogu jer se na akademiji takvi formati ne cene. Nikome od glumaca nije velika želja da igra u sapunici. To kao nije kvalitet, svi imamo otpor, i ja sam ga imao. E, onda sam došao do trenutka da snimam pet dana nedeljno po 12 sati, pa dođem kući i gledam epizodu na TV-u, pa učim 30 strana novog teksta za sutra. Ne da nisam bio spreman za to, nego.... - priznao je mnogima omiljeni glumac, u emisiji “Ispovesti”.

Serija iz sezone u sezonu dobijala novi tok, stizali su novi likovi, odlazili stari.

Međutim, malo ko je očekivao da će Stevan Piale ostati bez angažmana. To se, ipak, desilo početkom godine.

Na pitanje, kako se dogodio otkaz, odgovorio je:

- Zvali su me na sastanak, bio je prijatan sastanak, bilo je i emotivno jer poslednje tri godine je ista produkcije, pre toga je bila neka druga. Oni su mi saopštili to na fin način. Malo je čudno što mi je to sada smešno, ali sve se to dešava u jednom trenutku…

- Sredinom januara mi je majka umrla, to se sve desilo u mesec dana i onda mi je ta druga situacija došla kao mnogo lakša varijanta, jer me je smrt majke baš pogodila. Luka Šarac

Iako je, kako je rekao, i sam razmišljao o napuštanju "Igre sudbine", sve se desilo iznenada.

- Dugo razmišljam o izlasku iz serije, s tim što sam lepo živeo od toga, lepo sam zarađivao. Takođe igram i predstave, dajem glas crtanim filmovima, tu je i škola glume, zarađujem i od Instagram, ali nemam platu. A sa dvoje dece i ambicijom o proširenju porodice su mi na neki način učinili i uslugu – zaključio je Stevan Piale, koji sa suprugom Unom ima dve devojčice.

Starija ćerka Rosa rodila se 2020. godine, a mlađa Kata tri godine kasnije. Luka Šarac