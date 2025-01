Za manje od 24 sata napustili Igru sudbine iz istog razloga: Evo zašto su Stevan i Dragana otišli

Danas je sve iznenadila ni malo prijatna vest da je Stevan Piale napustio seriju "Igra sudbina" u kojoj je bio jedan od glavih likova, punih pet godina.

Njegov lik Luke Kanačkog obožavaju svi, ali tome je sada došao kraj.

- Opraštao sa se nekoliko puta i verovatno ću ispasti onaj dečak koji je vikao "kraj Igre sudbine, kraj Igre sudbine!" ali ovaj put je stvarno kraj. Nema preostale dokumentacije, bar što se mene tiče.



Bane T. Stojanović/ATAImages

Posle 5 godina snimanja i preko 1300 snimljenih epizoda, saopšteno mi je da se tok serije menja i da lik Luke Kanačkog više neće biti deo priče.To se valjda tako kaže.Iskreno, mislio sam da će se ovako nešto desiti mnogo ranije a paralelno sam i sam razmišljao o izlasku ali eto, na kraju se sve desilo baš kad je trebalo - napisao je glumac.

Stevan Piale najavio je i novi početak, ali i sa svojim Instagram pratiocima podelio utiske sa snimanja svih ovih godina.



- Ova serija je definitvno najlepša i najveća stvar koja mi se desila u dosadašnjoj karijeri i zauvek ću joj biti zahvalan što mi je omogućila da se bavim poslom kojim volim iz dana u dan poslednjih 5 godina, što sam sa porodicom bezbrižno preživeo doba korone a i ono što je nastupilo posle, što sam upoznao divne ljude i stekao mnogo prijatelja...

Sećam se kako sam potcenjivački ušao u ovu seriju sa stavom da mi je ispod časti da snimam telenovelu i kako to nije moj nivo, moš misliti.

Vrlo brzo sam shvatio koliko je to ozbiljan format i da treba biti veliki majstor da bi mogao da snimaš 12 sati dnevno iz dana u dan a da to što radiš bude dobro. Istom brzinom sam shvatio i da ja nisam nivo Igre sudbine. To je baš bilo otrežnjenje.

Ova serija me je zapravo najviše naučila o tome koliko pojma nisam imao i na tome sam možda i najzahvalniji jer me je to nateralo da radim i napredujem .

Sve vreme se zahvaljujem seriji koja najverovatnije neće moći da mi odgovori a zapravo želim da se zahvalim ljudima. Razmišljao sam da krenem ponaosob sa imenima ali nemate vi toliko vremena, tako da ću pokušati tu zahvalnicu nekako da uprostim.

Hvala Smart produkciji koja je započela celu priču, hvala Inovative produkciji koja je nastavila, hvala televiziji Prva koja nam je bila druga kuća i hvala svim fantastičnim ljudima koji su bili deo projekta u ovih 5 godina.

Moraću da napravim jedan karusel post kao posebnu zahvalnicu tim ljudima.



Da ne bude da odlazim bez pozdrava, želim da mojim kolegama, saborcima, Igračima sudbine poželim srećan rad i još mnogo epizoda - napisao je Stevan.

Nije prošlo mnogo, oglasila se i Dragana Mićalović koja je takođe rešila da stavi tačku na priču zvanu "Igra sudbine".

Luka Šarac

Dragana se fanovima i publici, takođe, obratila zvaničnim saopštenjem, koje prenosimo u celosti.

- Hvala za sudbinu! Kako da napišem reči koje će stati u jedno “hvala” a da ono obuhvati sve što mi je Igra sudbine donela? Ovo nije samo kraj jedne uloge. Ovo je kraj jednog životnog poglavlja.

Poglavlja koje je trajalo godinama ,ispunjeno ljubavlju, osmesima, izazovima i nebrojanim uspomenama.

Kroz svaki kadar, svaku scenu, svaki dijalog, svaki osmeh i suzu, rasla sam i kao glumica i kao čovek.

Zahvalna beskrajno! Hvala svima vama koji ste nas pratili. Hvala vama drage kolege! Vi ste zaista druga porodica.

Ogromno HVALA ekipi iza kamere, čije ruke i srca stoje iza svake scene koju ste zavoleli. Hvala publici – vama koji ste nas gledali, podržavali, voleli i činili da svaki trud ima smisla. Znamo da smo vam nekad bili beskrajno dragi a nekad beskrajno dosadni. Nije nam bila loša namera.

Ali ovoliko snimajućih dana, napisanih epizoda, naučenog teksta, snimljenih scena... presvlačenja, šminkanja. Kao što je i kolega Žuća (@stevanpiale ) napisao, hvala Smart produkciji koji su započeli ovu priču i pozvali me na dve nedelje snimanja i ostavili me… dve i po godine.

Zatim, veliko hvala produkciji koji su preuzeli i nastavili sa serijom. Koji su me pozvali da se vratim kući, među svoje! Vi ste naš tim!

Hvala Prvoj televiziji što su živeli sa nama pet godina.

Una mi je poklonila mnogo toga – i snagu, i slabost, i borbu, i ljubav. I sada je puštam, sa zahvalnošću.



Draga Una Hristić (ipak, nekako Kanački), bilo mi je drago! Pamtiću te! Hvala što ste bili deo moje sudbine", napisala je Dragana Mićalović, a jedan od razloga zašto su napustili seriju Dragana i Stevan, jeste definitivno novi početak koji oboje priželjkuju. Antonio Ahel/ATAImages