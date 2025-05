Mama spremila sarme Džej Džeju: Ova Srpkinja iz Loznice napisala je pobedničku pesmu za Austriju

Evropa je noćas dobila pobednika prestižnog evrovizijskog muzičkog takmičenja - Austriju! Austrija je sazluženo bila na tronu, kako po glasovima publike tako i po glasovima žirija.

Austrijski predstavnik Johanes Pič poznatiji kao JJ (Džej Džej) predstavio se pesmom "Wasted Love".

JJ je nastupom dočarao plovidbu morem, a njegovu pesmu radila je Srpkinja Teodora Špirić, koja je ujedno i kreativna direktorka njegovog tima.

Džej Džej je u intervjuu ranije rekao da će se rasplakati ukoliko ove godine pobedi na "Evroviziji", a kako kaže pred nastup u finalu skuplja energiju odmarajući se i razgovarajući upravo sa Teodorom. Photo by Harold Cunningham/Getty Images

- Smiruje me. Najbolja je osoba. Veoma sam srećan što je uz mene - rekao je Džej Džej dok je Teodora dodala da su godinama prijatelji, ali da nisu sarađivali do avgusta protekle godine kada se on javio i pitao je da li bi mu napisala pesmu.

JJ je otkrio da je njegova najbolja prijateljica iz Loznice, te da mu njena majka pravi sarmu sa kajmakom koju obožava.

- To je tako dobro. Napravila mi je i pred odlazak u Bazel. Voleo bih doći u Beograd, da vidim grad. Nikad nisam bio - istakao je JJ. Instagram

Inače, Špirićeva je rođena u Beču 12. aprila 2000. godine, poreklom je iz Srbije, te poseduje i austrijsko i srpsko državljanstvo. Domaćoj publici poznata je i po nastupu na festivalu "Pesma za Evroviziju" 2020. godine, kada je s pesmom "Sudnji dan" stigla do finala i osvojila 10. mesto.

Teodora Špirić 2023. godine takmičila se i na Evroviziji pod umetničkim imenom Teja, sa pesmom „Who the Hell is Edgar“, rađenoj kao duet sa pevačicom Salenom, koja se već dobro kotira na kladionicama.

Instagram