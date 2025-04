Ceca Ražnatović o detaljima sukoba između Anastasije i Veljka: Provocirala ga je, a on planuo od ljubomore

Ceca Ražnatović, jedna od najvećih zvezda domaće estrade, nedavno je progovorila otvoreno o porodičnim razmiricama.

Iako nikada nije bila od onih koji svoj život predstavljaju idiličnim, pevačica je ovog puta otkrila da u njenoj kući vlada ljubomora između Veljka i Anastasije. Antonio Ahel/ATAImages

Prisetivši se trenutaka kada su deca bila mlađa, Ceca je ispričala interesantnu anegdotu koja se i danas rado prepričava, a odnosi se na talent Veljka i Anastasije.

U novoj epizodi emisije "Ceca Show", pevačica je otkrila da muzički talenat u njihovoj porodici prenose žene:

- Moja baba, mama, ja, sestra Lidija, pa čak i Lidijina i moja ćerka, sve pevamo. Žene su povukle sav talent - ispričala je kroz osmeh. Screenshot YouTube/@blictelevizija

Na pitanje šta je sa Veljkom, Ceca je duhovito dodala: "On peva, ubija, ali neće (smeh). On ima energiju, ali nećemo da se lažemo, Anastasija bolje peva od njega. Ali je popravio svoje pevanje i stabilnost u intonaciji".

U nastavku je podelila i anegdotu u kroz koju je opisala kada je nastala ljubomora između Veljka i Anastasije:

- Kad je bio mali, ja vičem: 'Falš', samo prođem kroz kuću kao onaj ludi profesor, čujem kako peva, smeta mi ušima, jer sve čujem i kažem mu: 'Falš, to je Veljko falš', a on kaže: 'Kako, brate, falš, vežbao sam do sad'. A ona (Anastasija) mu kaže: 'Pa ne peva se, Veljko, tako, vidiš kako ja nisam falš'. A on da izgori od ljubomore - ispričala je Ceca. Screenshot YouTube/@blictelevizija

Ova simpatična priča pokazuje da su, kao i u svakoj porodici, i kod Ražnatovića prisutni rivalitet i ljubomora postojali, ali iz najboljih pobuda u želji da se bude bolji.