Dr Iggy otvorio srce: Bio sam sa NJOM u jeku moje popularnosti, zakazali smo i venčanje

Dr Iggy posle više od 25 godina, otkako je harao muzičkom scenom, odlučio je da beogradsku publiku obraduje koncertom. I to 26. aprila u Hangaru. Tim povodom bio je i gost Biljane Obradović u njenoj emisiji "Biljana za Vas" i iskreno pričao o tome šta se i koliko promenilo u njegovom životu svih ovih godina.

Iskreno, i bez zadrške, Dr Iggy se dotakao i svog privatnog života i devojke kojoj je poklonio srce. I dan-danas se nije oženio, ali nju će pamtiti zauvek.

- Doktor Iggy ne mašta više o tome da se oženi. Imao sam jednu devojku devedesetih godina, ona je 2001. godine otišla da živi u Njujork. Bili smo zajedno u vreme moje najveće popularnosti. I igrom slučaja desila se jedna zanimljiva situacija.

Antonio Ahel/ATA Images

U Francuskoj, na skijanju, u autobusu sretnem devojku koja je njena školska drugarica, nekako je taj moj broj došao do nje sve do Njujorka preko nekih ljudi. Kontaktirala me je, ali jako pažljivo, nije znala da li imam devojku, ženu, porodicu. Dugo ja živim sam. I, tako je planula ljubav preko Vajbera, dopisivali smo se, čuli non stop. Ljubav preko žice.

Zakazali smo datum venčanja, to je bilo 2018. godine. Vremenom sam skontao da ljubav na daljinu ne može da funkcioniše. Nisam želeo da ostavim svoj život ovde. Od tada nisam imao ozbiljnu ljubav. Nažalost naša priča nije uspela, ali ona će mi uvek ostati u sećanju. 1977. godište je, prelepa je, bavila se modelingom u Americi.. i tako - rekao je Dr Iggy.