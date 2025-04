Oglasila se Ceca! Sreća nije dugo trajala, fanovi ne žele da poveruju da je istina

Porodica Ražnatović juče je proslavila 2. rođendan preslatkom Krstanu, a njegove fotografije preplavile su Instagram. Instagram

Ponosna Ceca Ražnatović unuku je i javno čestitala rođendan, ne krijući da joj uloga bake i te kako prija. Međutim, iako i te kako uživa na privatnom planu i sa porodicom, Ceca je poslednjih meseci vredno radila i na svom albumu. Od prethodnog albuma "Autogram" prošlo je punih 9 godina, a vesti da će nove pesme biti objavljenje u junu oduševile su sve.

Međutim, kako je otkazala najavljeni koncert na Ušću, tako neće biti ni novih numera ove godine, a pevačica ističe da je to zbog loše društvene situacije.

- Imam već 6 ili 7 pesama, nisam brojala. Verujem u moje autore, to su Braja i Dejan Kostić. Sve do sada što sam čula mi se jako sviđa i nekako to je pisano za mene. Album neće biti skoro, jednostavno zato što mi se ne sviđa atmosfera u kojoj živimo. Mislim da nije momenat za neke velike projekte.

Svesni smo šta nam se dešava na ulicama, mostovima... Stvarno ne mogu da slavim, a neko je tužan i nesrećan. Sigurno mi ne pada na pamet da nešto tako uradim, niti je vreme, niti sam raspoložena za tako nešto - rekla je Ceca u intervjuu za Telegraf i tako rastužila armiju svojih fanova.

