Prvi Veliki petak bez njega: U Suzaninom domu farbaju se jaja, najlepše zaduženje imao je Sale, sada će to morati neko drugi

Suzana Jovanović prvi put otkako je upoznala svog supruga, Uskrs dočekuje bez njega. Saša Popović je izgubio bitku sa opakom bolešću, a njegova porodica morala je da krene dalje. Danas, na Veliki petak u domu Popovića teku pripreme za najveći hrišćanski praznik. Kako je Sale potekao iz svešteničke porodice, na svoju ćerku i posinka preneo je sve važne običaje. Antonio Ahel/ATAImages

Pre koju godinu, Suzana je u intervjuu za Grand ispričala kako izgleda Uskrs u nejnoj porodici.

- Provodimo ga porodično. To je najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista i mislim da to treba proslaviti u krugu porodice. Farbanje jaja na Velii petak je pod obavezno, i to je moja obaveza. Sprema se polako uskršnja trpeza, mesi se pogača.

Naravno, meso se valja staviti na trpezu, mi ćemo imati teletinu, tako smo se dogovorili. Obično ide prasetina i jagnjetina ali nešto u poslednje vreme ne jedemo tako puno mesa pa ćemo čisto malo da obeležimo, a i zbog praznika. Malo teletine, mladih krompirića, supice i sezonske salatice, i to je to - ispričala je tada Suzana i otkrila da obožava da farba jaja.

- Ja to obožavam. Uvek farbamo jaja moja Maja koja radi kod nas i ja. Volim da ofarbam jaja prirodnim bojama. Polovinu ofarbam u crvenom, odnosno ljubičastom kupusu, a polovinu u lukovini, i onda volim da ih ukrašavam sa listićima, cvetićima, grančicama. Vezujem ih u unihop čarapu i ukrašavam. Time se bavim i to mi je nekao najomiljeniji deo.

Na pitanje ko bira čuvarkuću, Sale ili ona, kroz osmeh je odgovorila:

- Čuvarkuću uvek ofarabm prvu posebno, i kada završim farbanje i ukrašavanje, nju obavezno čuvam kao oči u glavi da se, ne daj Bože, ne slomi. Odmah je stavljam na određeno mesto, dok staru vadim sa tog mesta i ona ide i baca se u reku. Ova nova ima zadatak da nas čuva celu godinu, do sledećeg Uskrsa.

Sale sve godine imao najslađe zaduženje.

- Sale je tu da degustira supicu, mlade krompiriće, meso, kolače, tortu i da kaže da li je dobro i da li je sve lepo ispalo - rekla je Suzana, koja nažalost, ove godine praznik dočekuje sama sa svojom decom, vez voljenog supruga.

