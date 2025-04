Slave 11 godina braka: Da li ste znali da je ovo SUPRUG Zoe Kida?

Po izlasku iz grupe “Zemlja gruva” Ana Radonjić (43), široj javnosti poznatija kao Zoe Kida, ušla je u solo vode. Na “Pesmi za Evroviziju” 2022. godine predstavila se singlom “Bejbi”, a onda svojim hitovima nastavila da oduševljava. Spot za numeru “Žena dete” snimila je sa specijalnim gošćama, ćerkama Istrom i Lavom. Antonio Ahel/ATA Images

- Istra je starija sestra, nežna umetnička dušica. Obožava muziku, voli da crta, da stvara i u tome podseća na mene kad sam bila mala. Ona je dete sa kojim doslovno možeš da odeš na mesec, stara duša, emotivac, a istovremeno “drama queen” kojoj nikad nije dosta ljubavi i pažnje. S druge strane, njena sestra Lava je jedna usijana glava sa neverovatnom energijom i karakterom, naglašeno svojeglava, nepredvidiva i spremna na najveće ludosti u svakom trenutku.

To je ne čini manjom mazom, naprotiv, ona najbolje na svetu zna kako da se podvuče pod kožu. Ono što je dobro za obe, koje su tako različitih priroda, jeste to što su naučile da se nadopunjuju, igraju i pravi su sestrinski tim ‒ rekla je Ana u jednom od intervjua za magazin HELLO!.

Neobičnim imenima kumovali su mama i tata Predrag Radonjić.

‒ Istra je bila Peđina “eureka”, od mog predloga Iskra. Druga ćerka dobila je ime koje simboliše snagu, ljubav i život. Inače joj tepamo Lavi. “Nomen est omen”, kaže latinska poslovica. Ime nas određuje, to je znak. Lava je kao vulkan, Istra je kao more - istakla je Zoe, koja je oduvek pričala da svoj 11 godina dug brak obožava.

- Iskreno, ne mogu da verujem da je prošlo 11 godina. Baš je prošlo kao tren. Možda je to i odgovor na ovo pitanje. Nas dvoje smo se prepoznali i oboje znali da smo se pronašli za ceo život. Peđa i ja smo vrlo slični, delimo gotovo identična interesovanja, poglede na život, smisao za humor, ukus... Kada smo počeli da se zabavljamo već smo bili zreli i tu nije bilo puno okolišanja.

Antonio Ahel/ATA Images

Mislim da smo fino pregurali te prve godine sa sitnom decom, što je veliki izazov za parove i nimalo lak period. Podrška smo jedno drugom i slažemo se kada je reč o roditeljstvu. Deca znaju da mama i tataisto razmišljaju, tako da nema neslaganja oko pristupa vaspitanju, pto je veoma važno - istakla je Zoe Kida za magazin Gloria.

Par kao dan svoje ljubavi slavi 1. maja, a prelepa ceremonija venčanja obavljena je u jednom od restorana na Zemunskom keju u Beogradu. Amir Hamzagić/ATA Images