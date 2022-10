Istra i Lava su joj promenile život: Zoe Kida predstavlja ćerke i objašnjava simboliku neobičnih imena (foto)

Ćerke Zoe Kida krase neobična imena

Po izlasku iz grupe “Zemlja gruva” Ana Radonjić, široj javnosti poznatija kao Zoe Kida, ušla je u solo vode. Na “Pesmi za Evroviziju” predstavila se singlom “Bejbi”, a nedavno je objavila i numeru “Žena dete” za koji je snimila spot sa specijalnim gošćama, ćerkama Istrom i Lavom, koje prvi put predstavlja javnosti.

‒ Istra je starija sestra, nežna umetnička dušica. Obožava muziku, voli da crta, da stvara i u tome podseća na mene kad sam bila mala. Ona je dete sa kojim doslovno možeš da odeš na mesec, stara duša, emotivac, a istovremeno “drama queen” kojoj nikad nije dosta ljubavi i pažnje. S druge strane, njena sestra Lava je jedna usijana glava sa neverovatnom energijom i karakterom, naglašeno svojeglava, nepredvidiva i spremna na najveće ludosti u svakom trenutku. To je ne čini manjom mazom, naprotiv, ona najbolje na svetu zna kako da se podvuče pod kožu. Ono što je dobro za obe, koje su tako različitih priroda, jeste to što su naučile da se nadopunjuju, igraju i pravi su sestrinski tim ‒ kaže Ana na početku razgovora za HELLO!.

Svetozar Anastasović

‒ Njih dve su jako vezane i ne mogu jedna bez druge. Tita, kako Lava zove Istru, veći je diplomata i emotivac, toleriše nesnosnog todlera, uči je stvarima koje zna i baš je brižna. Dok joj ne prekipi. (smeh) Istra je naš dragoceni saveznik. Lava je bila zahtevnija beba, ali ona je dete koje na najdivniji način zna da pokaže ljubav. Svaka je jedinstvena na svoj način.

Neobičnim imenima kumovali su mama i tata.

‒ Istra je bila Peđina “eureka”, od mog predloga Iskra. Druga ćerka dobila je ime koje simboliše snagu, ljubav i život. Inače joj tepamo Lavi. “Nomen est omen”, kaže latinska poslovica. Ime nas određuje, to je znak. Lava je kao vulkan, Istra je kao more.

Svetozar Anastasović

Ćerke Zoe Kida inspirisale su je za jednu pesmu

Ističe da su joj ćerke bile putokaz za pesmu “Žena dete”, koja je, seća se, nastala u jeku najzahtevnijeg perioda.

‒ Lava se tek rodila, Istra je imala dve godine, bili smo u karantinu. Ja sam obavljala zadatke kao robot, menjala uloge, ali na kraju dana osećala sam zadovoljstvo zbog svega što kao žena uspevam da postignem. Taj listing doslovno sam stavila u pesmu.

Svetozar Anastasović

Činjenica je da Ana koja, uzgred rečeno, ima diplomu profesora španskog jezika, vešto usklađuje posao, roditeljstvo, porodicu i kućne poslove, a na pitanje kako joj to polazi od ruke, odgovara:

‒ Majčinstvo te ubrza i od tebe napravi specijalca. Muškarci idu u vojsku, a žene posle porođaja ulaze u specijalne jedinice. Ja sam shvatila da mi dobijamo takvu vrstu obuke. Majčinstvo nas izvešti, nauči da odvojimo bitno od nebitnog. Velika životna škola. U tom smislu, organizacija i brzina su moja jača strana. Uspevam da sve obavim bez muke i prevelikog stresa, naravno uz pomoć naših divnih mama. Život jedne žene nisu samo njena deca i partner, već čitav dijapazon stvari – karijera, prijatelji, hobiji, vreme za sebe. Mislim da je to recept za srećan život.