On je ubedljivo najpametniji srpski glumac, dokazi ne lažu

Dramski umetnici su oduvek važili za elitni deo našeg društva, a da li ste se ikada zapitali ko je najpametniji glumac na našim prostorima?

Mi smo tu da vam otkrijemo i tu tajnu i eventualno razrešimo dileme, ukoliko ih imate. Antonio Anhel / Ata images

U pitanju je mladi i pretalentovani - Luka Grbić! Popularnost je stekao sa samo 16 godina, a umetnicima sa velikim iskustvom je bilo jasno da je reč o nebrušenom dijamantu.

Naime, već za prvu filmsku ulogu u "Južnom vetru" dobio je nagradu za debitanta godine na festivalu „Filmski susreti“ u Nišu.

Najpametniji glumac u regionu je ujedno jedan od najmlađih, a najuspešnijih

Postao je neodoljivi plavušan o kome maštaju brojne mlade dame, a svi iz sveta glume imaju isti stav - smatraju da je za njega samo nebo granica. Antonio Anhel / Ata images

Međutim osim po maestralnoj glumi, Grbić je postao veoma interesantan, jer ima IQ 156, te nosi laskavu titulu - najpametniji glumac na našim prostorima, a verovatno i šire!

Kada je upisao srednju školu, Luka je počeo da volontira u NTC centru i tu je saznao za "Mensu", organizaciju koja okuplja osobe sa isključivo visokim stepenom inteligencije.

Luka je uradio test i došao do 156 IQ, kako je rekao u jednom intervjuu, do one granice do koje radi ovaj test. Odmah je postao njihov član.

- Po upisu u srednju školu počeo sam da volontiram u NTC centru. Preko osnivača ovog programa učenja Ranka Rajovića čuo sam za "Mensu".

Antonio Anhel / Ata images

- Odlučio sam da pokušam. Nijedan rezultat me ne bi porazio. Prvi put nisam prošao i nedostajala su mi tri boda. Znao sam da će sledeći put biti bolje i ostvario sam rezultat 156, do granice do koje se meri ovaj test.

Otišao sam na prvi sastanak i upoznao vrlo zanimljive ljude - rekao Grbić.