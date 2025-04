Venčani kum Ace Sofronijevića je sin čuvenog pevača, otpevao najveći hit, doživeo najgoru sudbinu

Kum Ace Sofronijevića je sin našeg čuvenog pevača

Aleksandar Sofronijević pre nešto manje od godinu dana, tačnije 7. maja, ož enio lepom Kosanom, a crkveno venčanje odigralo se u Hramu Svetog Save.

Ono što je manje poznato jeste da je Sofrin kum, Milan Čolović, sin čuvenog pevača koji je iza sebe ostavio najveći hit na našim prostorima.

Antonio Ahel/ATAImages

Mladoženja je ispoštovao sve tradicionalne običaje, otkrila je kuma Rada Sarić i mladencima poželela sve najbolje. Javnost se Rade seća kao takmičarke u "Zvezdama Granda", a ono što je manje poznato jeste da je njen muž Milan Čolović, koji je takođe muzičar i Sofronijevićev kum, sin čuvenog pevača Tomislava Čolovića.

Milan se jednom prisetio kako je izgledalo kad je otac njega i brata vodio na nastupe.

- Kada smo bili mali brat i ja, otac nas je vodio na svirke. Tako smo i naučili da zarađujemo. Ja sam mnogo voleo da idem na njegove svirke. Ja sam ga molio da me vodi, što kasnije mislim da je bila greška. Zašto? Zato što sam prerano ušao u sve to, sa 10-11 godina. Ja naučim njegov repertoar, otpevam "Malog mrava", ne vidim se iza bubnjeva.

On nas najavi, mi to odradimo vrhunski, ali šta ćeš, ne možeš da ideš kući jer moraš da čekaš kraj. To je bilo po pet-šest sati čekanje.

Sutra odem u školu, drugi čas ja spavam. Ne mogu da izdržim.

Prerano sam ušao u sve to. Skoro 30 godina već ima kako se bavim muzikom - ispričao je Milan jednom prilikom za "Espreso".

Antonio Ahel/ATA Images

Sa Aleksandrom Sofronijevićem Milan se druži još od školskih dana. Sofra je venčao Milana i Radu i krstio im decu.

Otac kuma Ace Sofronijevića imao je tešku sudbinu

Inače, pevač nije pripadao samom vrhu estrade, ali se izdvojio upornošću i šarmom zabavljača. Rođen je u Kraljevu i u tom gradu bio je poznat kao kafanski čovek, ali i veliki čovekoljubac - nastupio je na više od 1.000 dobrotvornih koncerata.

Pevao je i sarađivao s najvećim zvezdama narodne muzike. U rodnom gradu je 2008. godine i umro - u kafani.

Tomislav Čolović umro je 9. februara 2008. godine. Njegovi sinovi nasledili su njegov muzički dar.

Aleksandar je 12 godina svirao bubnjeve u bendu Aca Pejovića, a sada prati Dženana Lončarevića, dok je Milan član orkestra Aleksandra Sofronijevića i oženjen je zvezdom „Granda“ Radom Sarić, sa kojom ima sina.

Tomislav Čolović na estradi se pojavio početkom sedamdesetih godina, ali je najveću slavu stekao sredinom osamdesetih, kada je objavio pesmu „Mali mrav“, koja se i danas redovno peva na svim slavljima.

Diskos official/youtube

Ploča na kojoj se nalazio taj hit prodata je u milionskom tiražu.

Bio je poznat po šaljivim pesmama, pa su se na njegovim albumima nalazile i numere „Majka Muju šišala na struju“, „Profesore, danas me ne pitaj“ i „Deda babu gleda, a baba se ne da“. Poslednji hit Tomislava Čolovića je „Niko ili neko“.