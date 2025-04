Prosto sam znala! Njemu je Ekstra Nena posle 7 dana rekla sudbonosno DA

Pevačica Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena i predstavnica Jugoslavije na poslednjoj Evroviziji 1992. godine, svoju privatnost čuva daleko od očiju javnosti.

Za ljubavni život ove prelepe crnke oduvek je vladalo veliko interesovanje. Brak Ekstra Nene tema je o kojoj znaju malobrojni, jer pevačica godinama uspešno čuva privatni život od medija i žute štampe. Antonio Ahel/ATAImages

Na ludi kamen stala je zbog Miroljuba Jevtića i, kako se tada činilo, to je bila ljubav iz bajke. Vrlo jaku jubav sa svojim izabranikom, koja ju je nekim delom preoblikovala kao ličnost, pevačica je ranije objasnila ovako:

– Nismo se mnogo viđali pre toga. Upoznali smo se, sedam dana kasnije ponovo sreli, i osmog dana odlučili da se venčamo. Bez mnogo razmišljanja, prosto sam znala – ispričala je Snežana, dodajući da je osećaj bio toliko jak da nije marila za spoljašnje osobine.

Brak je delovao kao ostvarenje sna. Pevačica je govorila o suprugu s toplinom, nazivajući ga svojim „čuvarom“, ističući da su razgovarali kao ravnopravni partneri i da su oboje bili deo akademskog sveta. Taj spoj umetnosti i nauke u početku je delovao kao dobitna kombinacija. Ata Images

Ipak, idila nije dugo potrajala. Manje od godinu dana kasnije, par se razveo, a razlozi su ostali u domenu privatnosti.

Ekstra Nena se, kao i uvek, trudila da svoj privatni život drži daleko od žute štampe, ali je u jednom intervjuu dala naslutiti šta je pošlo po zlu.

- Brak je dvosmerna ulica, onda se lepo i kulturno dogovoriš ako može, ako ne, onda imaš advokata. Ja nisam prosečna srpska žena koja trpi 24 godine, izrodi decu, pa se razvede. Ovde ljudi primitivno razmišljaju. Žene radije trpe nego da se razvedu i imaju svoj život. Ja kada sam se udala, svi su me zvali kao da sam sagradila Ajfelov toranj, a ja sam se samo udala, a pre toga sam osvojila 24 nagrade na muzičkim festivalima. Čovek nije bio iz javnog sveta, ali nema veze, ja sam bila srećna - rekla je pevačica, pa dodala: F.S./ATAImages

- Savetujem devojke da se udaju, to je posebna čar i deo život, ali kada sam videla da naša razmišljanja idu u suprotnom pravcu, da zauzimate mesto nekome ko će biti srećan, lepo smo završili priču i idemo dalje, to je mnogo bolje nego da imate sumnje – to je glupo, ispričala je pevačica za Nova.rs.

– Čim se u vezi pojavi sumnja, to je kao crv u jabuci – ona više nije cela. Ne mora da postoji konkretan razlog, dovoljno je da neko nije miran sa sobom, pa prenosi tu nesigurnost na partnera. I tada sve počinje da puca – objasnila je pevačica.

Uprkos razvodu, Ekstra Nena tvrdi da i dalje veruje u ljubav i brak: “Kažu da ne volim brak, a ja ga obožavam. Uživala sam dok je trajalo. I dalje verujem da prava ljubav ne zna za pravila ni rokove. Ako naiđe, spremna sam", rekla je uz osmeh.

Danas, Snežana Berić vodi miran život, posvećena profesorskom radu i muzici. Na scenu izlazi samo kada to zaista želi, bez pritiska i pompe. Možda je brak Ekstra Nene bio kratak, ali je ljubav ostavila dubok trag, ne samo u njenom životu, već i u njenom pogledu na voljenje, poverenje i žensku snagu.