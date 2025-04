Nije želeo da se leči zbog crkve: Naš reditelj otkrio detalje borbe slavnog glumca

Holivudski glumac Val Kilmer preminuo je u 65. godini, posle dugogodišnje borbe sa rakom grla. Francois Durand/Getty Images

Bio je poznat po velikom talentu i neverovatnoj moći transformacije. Iako je važio za čoveka koji je “težak” za saradnju, snimio je na desetine filmova, među kojima se izdvajaju “Top Gun” i “Batman Forever”.

Pre 23 godine igrao je u filmu “Hard Cash”, koji je režirao Predrag Gaga Antonijević.

Saradnja je vremenom prerasla u druženje, pa je naš reditelj bio upoznat sa detaljima iz života slavnog glumca.

- Val Kilmer i ja smo zajedno radili film “Hard Cash”. Pored profesionalne saradnje i privatno smo se družili neko vreme. Uprkos tome što ga je u Holivudu bio glas osobe koja je teška za saradnju, moram reći da sam sa njim imao fenomenalno iskustvo. Kako poslovno, tako i privatno. Jedno vreme je čak živeo u kući pored moje. Njegova bivša žena je stanovala u tom kraju pa je zbog njihove dece želeo da bude što bliže – rekao je Gaga Antonijević za Informer. Milos Tesic / ATAImages

Bio je upoznat i sa tokom bolesti glumca koji je, kako je naveo, dugo čegao pre nego što je počeo da se leči od raka.

- Vodio me je u crkvu kojoj je pripadao, a koja je nažalost imala pravilo da njeni članovi ne idu kod doktora kad se razbole. Verovali su da će svaku bolest Bog izlečiti. Pričali smo o tome i on je u to verovao.

- Počeo je da se leči od raka tek kada je bolest uznapredovala i kada je shvatio da nije šala, ali bilo je kasno – naveo je poznati reditelj, dodajući da je Val Kilmer bio čovek velikog talenta, kao i da mu je žao što je napustio ovaj svet.