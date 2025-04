Dragana Mićalović na svadbi stala da hvata bidermajer, snimak će vas oduševiti (video)

Ljubavni život Dragane Mićalović oduvek je zanimao javnost

Ljubavni život Dragane Mićalović oduvek je bio predmet interesovanja javnosti, verovatno i zbog toga što je glumica poznata po tome što izbegava da o toj temi govori u intervjuima. Antonio Ahel ATA Images

Dok su njene starije sestre, Mirjana i Sloboda, već dugo u srećnim i stabilnim brakovima, Dragana se često suočava sa pitanjima o svojim planovima za brak.

Pre samo tri godine, činilo se da će se ljubavni život Dragane Mićalović konačno promeniti, kada je bila na korak od venčanja. Međutim, iznenada je stigla vest o raskidu veridbe, što je šokiralo mnoge.

Podsetimo, Dragana je bila u vezi sa biznismenom Stevanom Purićem, sa kojim se upoznala sredinom 2019. godine na zajedničkom ručku. Veza je postala ozbiljna nekoliko meseci kasnije, kada su se zajedno vratili sa romantičnog putovanja u Veneciji. Screenshot Instagram/@hipokampelefentokamela

Međutim, ljubavni život Dragane Mićalović nije tema interesovanja zbog njenog prethodnog odnosa. Na svom Instagramu je podelila zabavan snimak sa venčanja svoje prijateljice, gde je sa ostalim devojkama pripremala da uhvati bidermajer, ali scena je ubrzo postala još interesantnija.

Na snimku je jasno da je Dragana bila spremna da čvrsto uhvati buket, međutim, jedna od devojaka koja je stajala pored nje iznenada je preotela bidermajer iz ruku, što je izazvalo smeh svih prisutnih. Ovaj simpatični trenutak dodatno je oduševio njene pratioce na društvenim mrežama jer je Dragana u opisu šaljivo napisala:

- Video mog života. Neće, pa me neće - uz prigodne emotikone. Screenshot Instagram/@hipokampelefentokamela

Dragana Mićalović je za model savršenog odnosa i ljubavi do kraja života imala svoju majku i oca, koji su za nju oličenje ljubavi. O njihovom odnosu glumica je govorila vrlo emotivno:

- Zbog toga sam sigurna da postoji "do kraja života“, ali ljudi me konstantno demantuju. Dođe se do neke granice, ali taj neki stepenik nikako da se preskoči. Ne znam ima li takvih ljubavi kakvu su imali moji roditelji. Oni su živeli drugačije, zarad porodice su se uvek trudili da reše razmirice i probleme. To danas nedostaje.

Ne fali ljubavi nego fali vremena i hrabrosti. Ali, ja uvek maštam i verujem, i ne želim to nikada da izgubim. Tako mi je lakše da živim. A to što smo mi danas jake, što se borimo, same sebe izdržavamo i ne treba nam muškarac, to nije hrabrost, to je „moram da se snađem i moram da se borim” - rekla je ranije Dragana.

