Nemam više partnera: Kaja Žutić potvrdila kraj 10 godina duge ljubavi

Katarina Žutić iz dana u dan pomera umetničke granice. R.Z./ATAImages

Glumica sa dugogodišnjim stažom svojevremeno se aktivno bavila muzikom, da bi se poslednjih godina okrenula slikarstvu.

Osim toga, sada se oprobala i u rediteljskim vodama, pa je na scenu postavila predstavu "X+Y=0" u kojoj i glumi sa Dejanom Lutkićem.

Na pitanje ko joj u radu pruža najveću podršku, odnosno koliko joj je bitna reč emotivnog partnera, Katarina Žutić je u razgovoru za Blic otkrila novine u svom privatnom životu.

- Ovo ćemo pitanje preskočiti, pošto partnera više nemam - ne želeći da dalje komentariše tu temu. Instagram/kaja_zutic

Ona je duže od deset godina bila u vezi sa Nemanjom Aćimovićem, bubnjarem benda “Jarboli”.

Pre nego što je započela romansu sa Nemanjom, Katarina Žutić je četiri godine bila u braku sa Sašom Lazarevićem. Posle razvoda nije bila zainteresovana za novu ljubav, ali je Nemanja imao strpljenja i razumevanja.

- Shvatila sam da me „muvacka“, da hoće nešto, mada nisam bila spremna za ono što je usledilo. U tom periodu prolazila sam kroz razvod i veza je bila poslednja stvar koju sam želela. Generalno, muškarci me tada nisu zanimali. To vreme mi je bilo stresno, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Naglo sam smršala i postala anoreksična. A onda se iznenada pojavio Nemanja ‒ otkrila je svojevremeno Katarina za magazin Glorija.