Posle razvoda nije želela ljubav, ali poznati muzičar imao je strpljenja: Ovo je misteriozni partner Katarine Žutić (foto)

Partner Katarine Žutić je poznati muzičar

Glumica Katarina Žutić duže od decenije uživa u ljubavi sa muzičarem Nemanjom Aćimovićem, sa kojim se dugo poznavala i družila pre nego što su otpočeli vezu.

Prethodno je četiri godine bila u braku sa grafičkim dizajnerom Sašom Lazarevićem. Posle razvoda nije bila zainteresovana za novu ljubav, ali je Nemanja imao strpljenja i razumevanja.

Boško Karanović

‒ Shvatila sam da me „muvacka“, da hoće nešto, mada nisam bila spremna za ono što je usledilo. U tom periodu prolazila sam kroz razvod i veza je bila poslednja stvar koju sam želela. Generalno, muškarci me tada nisu zanimali. To vreme mi je bilo stresno, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Naglo sam smršala i postala anoreksična. A onda se iznenada pojavio Nemanja ‒ otkrila je svojevremeno Katarina za magazin Glorija.

Boško Karanović

Da se zaljubio, Nemanji je postalo jasno kada je sanjao kako se drži za ruke sa Katarinom. Drugovi iz benda „Jarboli“, kojima se poverio, savetovali su ga da joj kaže šta oseća.

‒ Nazvao sam je i saopštio joj da bih gledao „Kosu“, u kojoj je ona igrala u „Ateljeu 212“. Napomenuo sam joj kao značajnu stvar da bih na predstavu došao sam i da bih nešto razgovarao sa njom, ako ima vremena.

Partner Katarine Žutić retko se pojavljuje u javnosti

Tako je sve krenulo. I mada je Kaja u startu jasno stavila do znanja da nije spremna za vezivanje, ponajmanje za novi brak, on je imao mnogo razumevanja.

‒ Jedan dan smo se viđali, sledeći ne. I nismo se pojavljivali kao par u javnosti. Bili smo zajedno na nekim javnim mestima, pre svega na koncertima, čak mislim da su nas slikali, ali malo ljudi je znalo da smo u vezi. To je u startu bio princip kako smo funkcionisali ‒ pričala je.

ATA Images

Počeli su da žive šest meseci kasnije, i više se nisu razdvajali.

U poslednje vreme često su u vikendici nadomak Beograda, a simpatična glumica nedavno je za HELLO! ispričala da tamo gaji svoj mali vrt.

‒ Stvarno je divno, mada moj muž kaže da sam kao neka engleska baba, samo sadim i zalivam cveće. (smeh) Instagram