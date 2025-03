Zaradio je više miliona od Ronalda i Mesija, on je kum Lepe Brene

Kum Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Jon Cirijak, bivši je rumunski teniser i jedan od najbogatijih sportista svih vremena. Njegovo bogatstvo danas se procenjuje na 2 milijarde dolara.

Odavno deo svetskog džet-seta, kum Lepe Brene i Bobe Živojinovića gaji posebnu strast prema dvotočkašima. O tome najbolje govori podatak da u Cirijak svom vlasništvu ima više od 400 modela, od kojih su neki pripadali Alu Kaponeu i Eltonu Džonu. JACOVIDES-MOREAU / Bestimage / Profimedia

Bio je trener i menadžer Borisa Bekera, Štefi Graf, Gorana Ivaniševića, Marata Safina, Meri Džo Fernandez i drugih uspešnih tenisera i to mu je bila samo odskočna daska za biznis u kom je upoznao uticajne ljude.

Kada bi najslavniji teniseri 21. veka, Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal spojili svoja bogatstva, koja se mere stotinama miliona dolara, ne bi imali ni polovinu onoga što poseduje Cirijak.

Međutim, Cirijak je najmanje novca zaradio od tenisa, a njegov uspon počeo je po završetku igračke karijere. Forbs o njemu piše da najviše prihoduje od bankarstva i osiguranja. U javnosti se šuškalo i da je vlasnik teniskog turnira iz Masters serije u Madridu, a ima i nekoliko kompanija u kojima je zaposleno više od 20.000 ljudi. Instagram

Jon Cirijak je najbogatiji teniser ikada, a poznat je po kontroverzama koje ga prate. Iako će u maju proslaviti 86. rođendan, kum Lepe Brene i Bobe Živojinovića, nedavno je najavio izgradnju prvog potpuno natkrivenog stadiona na Balkanu, u Otopeniji, u blizini Bukurešta.

- Neću graditi Dinamov stadion. Ali ću da gradim stadion u Otopeniju. Stelea će verovatno tamo biti zadužen za treniranje dece. Pitao sam Mirseu Lučeskua, ali on je otišao u reprezentaciju. Dovešću tamo oko 1.000 dece, izgradiću i fudbalski i ragbi stadion – izjavio je Cirijak, pa dodao:

- Videli ste da se u Bukureštu u četiri godine ništa nije izgradilo. To nije moj problem. Stadion će biti natkriven uz kapacitet od 10.000 mesta. Tako da se uklapa u proračun koji mi je fondacija dala, a to je 50.000.000 evra. Imam toliko novca i mogu da napravim stadion – zakljlučio je Cirijak, piše “Kurir”. Miša Obradović

Interesantan je i podatak da je Novak Đoković od Cirijaka pre nekoliko godina kupio ATP turnir u Beogradu. Cirijak je o Novaku izjavio:

– Bio je jedan mladić po imenu Đoković ili tako nešto, koji nije imao dovoljno novca da trenira u bivšoj Jugoslaviji, u Srbiji. Trenirao je u Rumuniji, a prvi put kada je želeo da igra ovde, morao sam da mu dam „vajld kard” – a, zatim dodao:

– Nije zaboravio to, nije zaboravio moje ime i prepoznao me je kada me je video. Tri četvrtine njegovog uspeha je zahvaljujući ovom mestu, jer je odavde dobio poziv - izjavio je Jon Cirijak početkom 2024. godine, na konferenciji za medije povodom održavanja ATP turnira u Bukureštu. Clive Brunskill/Getty Images

Osim toga, na poziv Novaka Đokovića, donirao je 100.000 dolara za popravke kuća posle poplava u Srbiji u maju 2014. godine. Kum Lepe Brene i Bobe Živojinovića je i dugogodišnji prijatelj nijhove porodice, a o tome govori i njegovo prisustvo na venčanju Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović, 2018. godine.