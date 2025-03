Marija Mikić za HELLO!: Zbog gubitka tri bebe sam se osećala sama na svetu

Marija Mikić je pevačica koja se izdvojila kao pravi pop izvođač u moru „performera“. Sjajan vokal, dobra muzika i reči koje diraju srce bile su dovoljne da se njena nova pesma, balada „Kreten“ Baneta Opačića, za kratko vreme izdvoji kao veliki hit.

Tek što je došla sa odmora iz Dominikanske Republike, rastrzana između obaveza oko dece Đurđe i Milije i promotivnih obaveza oko nove numere, Marija je našla vremena da nam u iskrenom razgovoru priča o svim fazama otkako je postala majka, o suprugu Jovanu kao najvećoj podršci, o spontanim pobačajima koje je imala pre rođenja prvog deteta... Nikola Radišić

Da li ste očekivali toliki uspeh balade „Kreten“?

– Moram biti iskrena i prvi put neskromna, ali jesam. Kada se spoje najbolji u svom poslu, ljubav prema muzici, energija, mora biti dobro i kvalitetno.

Zbog čega je ovo bila pesma baš za vas i da li ste zahvalni suprugu što ju je on „prepoznao“ kada ju je čuo na „Instagram“ profilu Baneta Opačića?

– Meni je suprug podrška i glas razuma u svemu. Inače, on je jako muzikalan. Sve je stvar sudbine i ništa nije slučajno. Samo smo imali sreće što je on "začin C" u našem poslu.

Verujem da vam suprug olakšava ovaj period promocije nove pesme, a da li imate i neku pomoć sa strane oko mališana?

– Tako je, olakšava mi. Otac je otac. Kada on podvikne, sve staje (smeh). Imamo i pomoć koju sam dugo odbijala govoreći da "mogu ja sve sama", ali sam time samo dovela sebe do iscrpljenja, a onda se vraćamo na meni dobro poznatu rečenicu da je samo srećna mama dobra mama. Kada sam prihvatila pomoć dadilje (a dadilja mi je gruba reč za devojku koja nam pomaže jer je ona sad već deo naše porodice), mnogo nam je pomoglo. A baka je tu, naravno, u vidu dvadesetčetvoročasovnog „servisa“ (smeh). Privatna Arhiva

Koliko je bilo izazovno nositi se s drugom trudnoćom samo četiri nedelje nakon porođaja?

– Sigurno je to bio najveći izazov i strah u mom životu. Posle sam shvatila da nam „onaj gore“ daje onoliko koliko smo sposobni i jaki da iznesemo i da za sve postoji razlog. Sada to ne bih menjala ni za šta na svetu jer su Milija i Đurđa kao blizanci.

Kako ste se osećali kada ste shvatili da je trombofilija bila krivac za prva tri spontana pobačaja?

– Osećala sam nemoćno i sama na svetu, ali i delimično srećno jer sam konačno pronašla uzrok mojih spontanih pobačaja. Kada ste u slepoj ulici i ne znate kako da izađete, mnogo je teže nego kada imate ispred sebe konkretnog "neprijatelja" protiv kojeg se borite, u mom slučaju trombofiliju.

Koliko vam je tada značila suprugova podrška, kakav je bio prema vama?

– Bio je kao da je on trudan (smeh). Mislim da ne bih bila toliko jaka da nije njega. Naravno, i da nisam uvek bila jaka, bilo bi okej jer je sve to ljudski, ali suprug me je uvek me dizao. I kada sam se plašila i kada sam letela – bio je tu. Nikola Radišić

Samo je srećna mama dobra mama, koliko se vodite ovom rečenicom vaše lekarke i koliko vam je ta ona uticala na promenu perspektive?

– Uticala je na sve odluke u mom životu. Kao kada u avionu prvo stavite sebi masku pa pomognete onom pored sebe, tako je u životu. Deca sve upijaju, od najveće ljubavi do ružne energije. Svaka mama treba da bude srećna u svojoj koži i ispunjena, a pre svega zahvalna što je u ulozi majke.

Jeste li rastrzani oko brige o maloj deci i svih obaveza koje prate promociju novog hita? Kako balansirate?

– I te kako, ali i to je ljudski. Nismo roboti i vanzemaljska bića da nam svima sve ide od ruke. Dovoljno je da znamo da dajemo svoj maksimum deci i na poslu. I te kako sam rastrzana, ali sam oduvek najbolje funkcionisala u haosu, kako u školi, tako i u životu.

Nedavno ste bili u Dominikani, da li ste taj put doživeli kao novi medeni mesec?

– To zapravo i jeste bio naš medeni mesec. Trebalo nam je da se malo posvetimo sebi i našoj ljubavi kako bismo napunili baterije i za decu i za nove pobede, ali i za album koji sledi.

Ima li među vama ljubomore, makar u malim dozama, i kako se nosite s time?

– Nas dvoje smo zajedno 00-24 i ne znam gde bih tu „ugurala“ ljubomoru. Naravno da ima svađica i neslaganja mišljenja i oko dece i oko vaspitanja i oko posla i životnih odluka, ali brak je kompromis, poverenje i poštovanje. Prvo to pa sve ostalo.

Ko je stroži roditelj, vi ili suprug? Kakve rituale imate s mališanima?

– On je stroži i često se svađamo zbog toga jer kaže da mu ja sve "nameštam" (smeh), ali zaista mora da bude jedan loš policajac uvek. Mislila sam da ću to biti ja, ali sam ipak slaba na njih. Imamo mnogo rituala, ali ništa ne može da se zameni s jutrima kada nam se ušunjaju u krevet i bude nas. Nikola Radišić