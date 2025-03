Marija Bergam: Tu Bjelogrlićevu opasku nikada neću zaboraviti

Publika je pamti u liku Maje Davidović u „Senkama nad Balkanom", kao i po ulogama u domaćim TV serijama,,Vreme zla", „Pred nama", „Dvanaest reči", Vojna akademija"... Posebno se izdvaja dokumentarna televizijska serija čuvenog Martina Skorsezea, koja je nedavno stigla pred američke gledaoce i u kojoj Marija Bergam igra ulogu Svete Irine. Zorana Mandic/ATAImages

U razgovoru za magazin "Lepa i srećna" poznata glumica otkrila je koliko je njen nežan i prefinjen izgled imao uticaja na izbor uloga i uspešnu karijeru, tačnije da li glumice određuje njihov izgled.

- Činjenica je da je izgled jedan od presudnih elemenata kada nas biraju za uloge na filmu, u pozorištu, na televiziji. Čini mi se da je to još izraženije kod mladih glumica. Dok sam bila mlađa, smetalo to što me zovu da glumim lepotice, plašila sam se da igrajući isti tip uloga, neću dobiti priliku da se publici predstavim u drugačijem svetlu. Sada mislim da sam bila nestrpljiva jer je sve došlo u svoje vreme. Takođe, verujem da ne treba bežati od toga kako nas drugi vide, već da to treba preispitivati.

Marija Bergam otkrila je i šta joj je jednom prilikom lično rekao Dragan Bjelogrlić. Kroz osmeh je podvukla da joj je naglasio da je rođena za uloge ruskih grofica.

- Sećam da mi je jednom prilikom rekao kako sam u ulozi Maje Davidović u prvoj sezoni,,Senki nad Balkanom" poput neke junakinje iz ruskih romana, da podsećam na rusku aristokratiju, ali onu propalu. Ja sam bila presrećna zbog te opaske, jer sam se odmah setila svojih omiljenih ženskih likova u Čehovljivm dramama i romanima Dostojevskog - ponosno je priznala prelepa Marija koja je naglasila i šta smatra svojim najvećim glumačkim uspehom. Antonio Ahel/ATA Images

- Učili su me da je najveći uspeh u glumačkoj profesiji trajanje. Moji najdraži trenuci u ovom poslu, koje smatram najvećim uspehom, jesu oni kada osetim da i dalje učim, preispitujem, krećem od nule, da sam nesigurna i kada znam da na taj način rastem.