Prošlo je četiri decenije od premijere filma "Žikina dinastija" u kojoj smo zapazili Lidiju Vukićević kao šarmantnu Liliku, i koja godina manje od čuvene Violete Popadić u kultnoj seriji "Bolji život". U njenom životu u međuvremenu se mnogo toga desilo, ali je ona, složiće se mnogi, ostala ista. Nije se promenila likom, a nije promenila ni principe kojima se oduvek vodila. Darko Veljović

Profesionalnost koja ju je krasila u svakoj prilici, pokazala je i sada, poštujući termin ranije dogovorenog intervjua za HELLO!, uprkos činjenici da se danima borila s visokom temperaturom. I tada, kao i uvek najveća podrška su joj sinovi David i Andrej.

Kako ste ubedili sinove da vas ni oni ne posete dok ste bili bolesni?

- Rekla sam im, ako baš insistiraju, da dođu do ulaznih vrata. Njima je to bilo nezamislivo. David je tih dana leteo za Kinu, sada je na novoj liniji Air Serbia, i odande mi je organizovao dostavu vitamina. Po povratku u Beograd ipak se ušunjao u stan da me vidi (smeh).

Mnogi roditelji vam mogu pozavideti na deci koja toliko brinu.

- Stvarno su beskrajno pažljivi. Odavno su se osamostalili, žive sa svojim devojkama, ali majka im je alfa i omega. Svako jutro me zovu da pitaju kako sam i to je prelepo.

Vaši sinovi se ne eksponiraju u javnosti, ali retke zajedničke fotografije koje objavite asociraju na bliskost i bezuslovnu ljubav.

- Ni David ni Andrej ne vole da se slikaju. Ako zanemarimo usput nastale selfije, nemamo nijednu noviju fotografiju, što se kaže, za ram. Nedavno sam ih bukvalno naterala da poziraju. Pozvala sam jednog mog druga koji je fotograf i sad sam mirna neko vreme (smeh). Darko Veljović

Ne pritiskate ih da se žene, ne govorite im vreme je.



- Ništa se ne mora, ali čini mi se da sve ide u tom smeru. Mnogo sam srećna zbog toga.

Jeste li se malo štrecnuli kada se nedavno pojavio naslov: Stigle rode. Sin i snaja Lidije Vukićević presrećni zbog prinove?

- Nisam se štrecnula, nadam se da me to uskoro zaista očekuje. Ništa lepše ne bih mogla da čujem. Sada su se slikali sa bebom koju je dobio njihov brat od strica.

Da li se u životu vaše dece nekad de- silo nešto važno, a da to niste čuli od njih već od nekog drugog?

- Ne mogu da se setim, a čim razmišljam, znači da nije. Dešavalo se, recimo, da mi prećute nešto što bi moglo da me nasekira u trenutku. Recimo, da su krenuli na put i upali u neko nevreme ili im je pukla guma. Te situacije mi prepričaju kasnije i ja svaki put poludim. Za šta služi majka nego da sa decom proživljava i takve stvari. Hello!