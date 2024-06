Ko bi rekao da će biti ovakva svekrva: Lidija Vukićević okupila snaje, zahteva samo jedno

Lidija Vukićević jedna je od retkih žena koje su uspele da prevare vreme i zaustave godine. Iako je zakoračila u sedmu deceniju, glumica se nije mnogo promenila u odnosu na period kada je igrala Violetu Popadić u seriji „Bolji život”, zbog čega je često prati glas da je otkrila tajnu večne mladosti. Luka Šarac

– Ne mogu reći da mi takve reči ne prijaju. Kad postanete većinski vlasnik svog života, postanete i određeniji. Tačnije, znate šta nećete i znate šta hoćete. Uživate možda i više nego kad ste bili mladi, jer konačno shvatate da život i jeste za uživanje – kazala je Lidija Vukićević za HELLO!.

Atraktivna glumica samo jednom je rekla „da”, fudbaleru Mitru Mrkeli. Razveli su se davnih dana, a sinovi Andrej i David bili su i ostali centar njenog sveta.

– Moja prva i najvažnija uloga jeste uloga majke, koja mi je oplemenila život u svakom smislu – priznaje Lidija Vukićević, koja je beskrajno ponosna na to u kakve muškarce su stasali njeni sinovi. Boško Karanović

Nijedan nije krenuo njenim stopama: Andrej je postao sportski menadžer, a David pilot.

– Odrasli su ljudi koji rade svoje poslove. Odgovorni su prema drugima, brižni prema meni. Ja sam srećna majka. Ostaje mi samo da uživam i radujem se svakom novom danu – rekla je Lidija Vukićević.

Devojke svojih sinova uvek je prihvatala toplo i s ljubavlju, poštujući njihove izbore.

– Zaista sam se uvek lepo slagala sa devojkama mojih sinova. Odemo zajedno u šoping, one me nazovu da mi kažu gde ima nešto da se kupi. Ja kad negde otputujem uvek gledam da im donesem neki poklončić. Jedino na čemu insistiram je uzajamno poštovanje. I one su nečija deca, kao što su Andrej i David moji – jasna je Lidija.

Da njene reči nisu samo prazna priča, svedoči i fotografija sa zajedničkog ručka, na kojoj je u društvu sinova i njihovih izabranica.





Instagram

Andrej Mrkela je još pre dve godine predstavio javnosti svoju devojku Nađu Ilić, manekenku, dok David Mrkela ime lepše polovine drži u tajnosti.