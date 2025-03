Biljana Jevtić o bračnoj krizi: Nije lako, život je borba

Biljana Jevtić i Aleksandar Ilić važe za skladan par, kako među estradnim kolegama, tako i u privatnom životu, jer se mogu pohvaliti odnosom koji traje skoro 40 godina.

Međutim, iako su godinama u skladnom braku, pevačica je priznala da njihov zajednički život, kao i kod svakog bračnog para, ima svoje uspone i padove. printscreen/youtube/grand

Kada su razvodi na estradi sve učestaliji, ona ističe da svaki nesporazum ne nastaje preko noći i da je najvažnije razumeti suštinu odnosa tj. šta zajednički život zaista znači.

Iako ne voli da komentariše tuđe odnose, smatra da samo partneri znaju pravu istinu o svom braku.

- Svako donosi odluke na osnovu svojih osećanja i okolnosti. Niko ne može da zna kako je zaista između dvoje ljudi osim njih samih - rekla je Biljana. Ata Images/Antonio Ahel

Svesna da decenijama dug brak donosi različite izazove, priznaje da ni kod njih nije uvek sve idealno. Kroz osmeh otkriva da su se dešavale situacije kada su se razmimoilazili u mišljenjima, ali su uvek nalazili način da reše nesuglasice.

- Nekad mu kažem da izađe s društvom, da se malo distanciramo, ali sve je to deo braka. Ljubav nije samo romantika, već i razumevanje, kompromis i spremnost da se borimo zajedno - iskrena je pevačica.

Ipak, kao u svakom braku ni brak Biljane Jevtić i Aleksandra Ilića nije bez izazova, često se dogodi da sa suprugom ne može lako da izađe na kraj.

- E, koliko puta sam ga izbacila iz kuće... Ne bukvalno izbacila, već je i sam izašao kada me tako iznervira. Jednostavno, ne slažemo se u nekim razmišljanjima i odlukama, pa mu na lep način često kažem: "Idi malo sa društvom", da on to ne oseti i da ga ne povredi, ali želim nekad da budem i malo sama – otkrila je svojevremeno pevačica i istakla da se ona i Aca jako dobro razumeju, dovoljan je pogled.

Za Biljanu, brak je pre svega podrška i uzajamno poštovanje. Smatra da ne treba forsirati nešto što ne funkcioniše, ali kada postoji ljubav, vredi se boriti, a to se odnosi i na brak Biljane Jevtić i Aleksandra Ilića.

- Život je borba, a brak je deo te borbe, ako postoji volja, sve se može prevazići - poručila je pevačica.