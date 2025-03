Ljubica je devet i po godina nosila crninu: Potresna ispovest ujaka Ksenije Pajčin o tragediji i susretu sa porodicom Kapisoda

Vest da su pevačica Ksenija Pajčin i njen dečko Filip Kapisoda pronađeni mrtvi u stanu na Voždovcu, pre petnaest godina na ovaj datum, na trenutak je zaustavila Srbiju.

Tog 16. marta 2010. godine javnost je zanemela kada se saznalo da je maneken ubio svoju partnerku, popularnu dens pevačicu i talentovanu plesačicu, Kseniju Pajčin a zatim digao ruku na sebe. Arhiva Hello!

Život jedne od najlepših žena sa ovdašnje javne scene završio se na monstruozan način. Dve porodice zavijene u crno. Ksenijina majka Ljubica, neutešna, redovno posećuje njenu večnu kuću na Novom groblju. O tragediji za sve ove godine reč jednu nije izustila.

Za razliku od Ljubice, koja se zarekla da javno nikada neće progovoriti o tome, njen brat Nikola Kostić otvorio je pre četiri godine dušu za nova.rs. Antonio Ahel/ATAImages

- Ne dolazim baš svake godine na pomen, ali ove ću doći. Godine mogu samo da vas naviknu na bol. Godine čine da bol nosite lakše za „publiku“ - rekao je svojevremeno ujak Ksenije Pajčin, koji, inače, živi u Americi.

Objasnio je da tugu leči ponosom zbog onoga što je Ksenija bila, što je bila njihova. Međutim, majci je teško da u bilo čemu nađe utehu.

– Ljubica je tek posle devet i po godina skinula crninu. I tek joj je tada bilo malo bolje. Kod mene je to došlo nešto ranije. Njoj je trebalo više vremena. Niko je nije naterao da više ne nosi crne stvari, jednostavno je sama to želela i učinila. Antonio Ahel/ATAImages

- Ja sam pokušao i pre da utičem na to jer sam smatrao da je za nju loše, i da će se osećati lakše, ali ona je odbijala jer se dobro osećala u crnini. Saživela se sa tim bolom. Taj momenat kada ju je skinula, bukvalno je oživela – kaže Nikola.

- Počela je da radi na sebi i dosta je učinila, ima i terapeuta. Sve to je mnogo pomoglo. Ona nije žena koja će tražiti utehu u nekom emotivnom partneru, ona je našla drugi smisao života. Ima dobar krug višedecenijskih prijatelja oko sebe koji su konstantno uz nju. Ljudi su u početku izbegavali da pričaju o Kseniji, ali Ljubica i ja to volimo. Ne volimo da pričamo o tom nemilom događaju, ali Kseniju držimo u najlepšem sećanju.

Zadovoljan sam u kakvom je Ljubica stanju poslednjih pola godine, baš se vidi napredak, počev od selidbe. Kupili smo novi stan u Zemunu. Prijala joj je euforija oko selidbe i lepo se oseća u drugom ambijentu. Sve je to uticalo na poboljšanje, makar i blago – ispričao je za nova.rs ujak Ksenije Pajčin. Media Biro Youtube

Rekao je da mu je pao kamen sa srca kada je pre godinu dana konačno skupio hrabrost da se suoči sa Filipovim ocem Mirkom Kapisodom.

Iako mu nije bilo svejedno, smogao je snage da stane pred njega i da popričaju oči u oči. Bez obzira na to što je, kako kaže, „Filip dve porodice zavio u crno“, Kostić i njegova sestra ne žele da osuđuju njegove roditelje.

– Koliko je nas Filip zavio u crno, toliko je i njih. Niko te ljude ne krivi. Ne mogu da kažem ni to da se nisu udostojili da kontaktiraju sa nama sve ove godine. Ljudima je teško i potpuno ih razumem. Nisu želeli da nas povrede, zbog toga je prošlo nešto više vremena. Ne daj Bože da je neko u njihovoj koži, a ne samo u našoj. Uopšte ih ne osuđujem ni za šta. Znam kako se osećaju.

– Ja imam dosta prijatelja na Cetinju, jedan se bavio moto-trkama, kao i Filipov otac. Znali smo se još odranije iz viđenja iz te priče, ali nikako nisam mogao da povežem da je to taj čovek. On je hteo da se vidimo, pokušavao je da dođe do mene preko zajedničke prijateljice i ja sam odbio. Kasnije sam tražio telefon, da ga pozovem kad budem spreman, a to se dogodilo pre godinu dana. ATA Images

Otišao sam u Podgoricu i video se s njim. Nije nam bilo prijatno. Štaviše, ja sam bio u boljoj poziciji od njega jer sam se pripremio za to. U jednom trenutku sam odustao, pa sam ga opet naknadno zvao. Videli smo se na nekom petom mestu, van grada u nekom restoranu, kako nas niko ne bi video jer nas obojicu znaju. Njemu je bilo mnogo teže.

Kostić ima razumevanja za Momira Kapisodu. I on je imao obzira i izbegavao slučajne susrete sa njim.

– Govorio mi je: „Kad si ti u gradu, ja ne izlazim u grad, ne zbog toga što se plašim, nego da ne bude neprijatno i nama, i našim zajedničkim prijateljima.“ Svima je lakše otkako smo se videli. Filipov otac mi je na kraju rekao: “Od kada se to desilo nijednom nisam otišao u Beograd. Ali, ako odem, prvo ću otići Kseniji na grob.“ Stvarno je veliki čovek, svaka mu čast. Dobro se poneo – ispričao je ujak Ksenije Pajčin, a onda otkrio kako je na susret sa Kapisodom reagovala njena majka Ljubica.

– Kada sam se vratio u Beograd, Ljubica nije ništa znala. Nisam želeo ništa da joj pričam telefonom, već kad se vidimo. Samo me je zagrlila, poljubila me i rekla: „Znala sam“. Nije bila ni za to, a ni protiv toga.