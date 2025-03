Postelja prazna, a Šabanov glas je uspavljuje svake večeri

Gordana Šaulić o Šabanu govori sa posebnom notom, predstavljajući svima da je kralj narodne muzike i dalje sa njom, živ.

Šaban Šaulić nastradao je od posledica zadobijenih u saobraćajnoj nesreći 17. februara 2019. godine, u Nemačkoj. U istom vozilu nalazio se i njegov dugogodišnji prijatelj Mirsad Kerić, koji je takođe nastradao.

Gordana Šaulić o Šabanu je uvek govorila sa osetnom emocijom i dok je bio živ, a pred nedavno održan koncert njemu u čast, to je i potvrdila:

- Dosta sam emotivna. Šaban kroz svoje pesme živi i dalje, kroz svoju publiku. Ja ovih šest godina živim bez jedne svoje polovine. Uveče, kada tugujem, pustim njegove pesme. Pesma "Gordana", ona je namenjena meni, ali i pesma "Dođi da ostarimo zajedno", hteli smo da ostarimo zajedno, ali smo bili tu zajedno koliko je Bog hteo.

Udovica Šabana Šaulića sa njim je provela u braku više od 40 godina, a prisećajući se zajedničko provedenih dana, Gordana Šaulić o Šabanu je rekla:

- On je bio izuzetno skroman čovek i neko ko je voleo ljude i život. Nekim ljudima koji su se ogrešili o njega ili su ružno pričali o njemu, Šaban je uvek tražio izgovor zašto su oni takvi. Ja kažem "pusti ga on je loš čovek", dok mi on odgovara "ko zna šta se njemu desilo u životu i zašto je takav". Stalno je tražio opravdanja za postupke ljudi oko njega. Bio je izuzetan otac i deda. Stabilan muž i čovek koji je meni sa puno poverenja prepustio njegovu karijeru i odgoj dece. Ja mislim da sam to opravdala na pravi način – zaključila je.

Kralj narodne muzike čije su pesma oplemenile baštinu srpskog muzičkog stvaralaštva, Šaban Šaulić, uživao je u malim stvarima koje su postale njegov ritual.

- Obavezno je voleo kapućino ujutru, zatim svojevrsne štampe. Jedna po jedna. Onda su zatim tu planovi i neka kretanja. Tu su naravno i silni prijatelji koji su tu već na kapiji. Ulaze traže nešto ili im treba. Uveče neki prijatelji koji dolaze ili kod kojih mi odlazimo. Najveći deo vremena smo jedno sa drugim proveli na putevima. Jako sam često putovala sa njim na turneje dok su još deca bila mala - rekla je Gordana za “Blic”.

Šabanova Gordana uspomenu na njihovu ljubav ljubomorno čuva i danas, dok ponosno gleda u ono najvrednije što je stvorila sa njim - ćerke Sanelu i Ildu, sina Mihajla i njihove potomke.