Imao je 7 godina kad je ostao bez dede: Unuk Slobodana Miloševića o njemu danas ovako govori

Unuk Slobodana Miloševića podelio sećanje na dedu

Prošlo je 19 godina od smrti nekadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića. Preminuo je u Hagu, 11. marta 2006. Imao je 64. godine. Profimedia

Supruga Mirjana Marković, sa kojom je imao ćerku Mariju i sina Marka, nadživela ga je trinaest godina. Preminula je u Rusiji, gde je provela poslednje dane svog života.

Sećanje na njih čuvaju najbliži članovi porodice, a u javnosti se najčešće pojavljuje unuk Marko Milošević.

On je nastavio porodičnu tradiciju pa je, baš kao i njegov deda, završio Pravni fakultet. Osim toga, aktivno se bavi politikom i već neko vreme je poslanik u Narodnoj skupštini. R.Z./ATA Images

Kada je Slobodan Milošević preminuo, Marko je imao samo sedam godina. Iako je bio mali, dobro je upamtio dedu.

- Imao sam sedam godina kada je moj deda umro. Ipak, bilo je dovoljno vremena da ga upoznam i da mi ostane u sećanju. Moja majka i ja smo ga često posećivali u Hagu, a ja još uvek pamtim te posete – rekao je unuk Slobodana Miloševića, u razgovoru za Kurir televiziju.

- Bez obzira na deprimirajuće okolnosti u kojima je primao snaju i unuka koje vidi tad, pa ko zna kad ponovo, imao je neverovatno držanje. Dostojanstveno. Iako je znao da se nikada neće vratiti, primetna je bila njegova hrabrost i odlučnost da se suoči sa svakim problemom. Instagram screenshot/kurir.rs

Marko Milošević, rođen je u Požarevcu, 14. januara 1999. godine. Ime je dobio po ocu, sinu Slobodana i Mirjane Marković. Posle razvoda roditelja, ostao je da živi u rodnom gradu sa majkom Milicom.

- Moje najranije detinjstvo je period koji smatram najsrećnijim, uprksom svim okolnostima. Neverovatan je podvig moje majke što je uspela da me u potpunosti izoluje.

- U školi nije bilo nikakve diskriminacije, ni od školskih drugara, ni od učitelja, ni od nastavnika.

- Ne mislim da je svakome to bila simpatična priča, ali nisu to pokazivali preda mnom. Bilo je trenutaka kada su ljudi bili rezervisani prema meni, ali sve je to normalno. Majka je insistirala na tome da budem odličan đak, baš iz tog razloga, kako ne bih dao nikome preveliki povod da poželi da me diskriminiše – ispričao je svojevremeno unuk Slobodana Miloševića, gostujući na televiziji K1.