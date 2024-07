Gledate ga na televiziji, a niste znali da je unuk jednog od najpoznatijih Srba

Unuk Slobodana Miloševića uspešan je u svetu politike

Devedesete godine prošlog veka bile su više nego turbulentne za ove prostore, a u tim danima na čelu države bio je Slobodan Milošević. Neko bi, čak, rekao porodica Milošević, budući da su podjednako uticajni bili svi članovi. Profimedia

Slobodanova supruga Mira bila je profesor fakulteta, ali i politički aktivna. Ćerka Marija i sin Marko bavili su se raznim poslovima, a važili su za izuzetno moćne mlade ljude. Mnogi su želeli da budu sa njima u društvu, a njihova reč bila je “zakon”.

Slobodan Milošević preminuo je u Hagu 2006. godine, njegova supruga tri godine kasnije u Moskvi, a njihova deca žive povučeno i daleko od medija.

Ipak, u poslednje vreme jedan član porodice Milošević ponovo je dospeo u centar javnosti.

Marko Milošević, koji je ime dobio po svom ocu Marku, odlučio je da nastavi stopama čuvenog dede. Učlanio se u partiju na čijem čelu je bio Slobodan Milošević, a političke ambicije dovele su ga i do mesta narodnog poslanika.

Unuk nekadašnjeg predsednika Srbije rođen je u Požarevcu, 14. januara 1999. godine. Njegova majka Milica Gajić, i sama rodom iz Požarevca, važila je za lepoticu. Posle razvoda roditelja, on je nastavio da živi sa majkom.

- Moje najranije detinjstvo je period koji smatram najsrećnijim, uprksom svim okolnostima. Neverovatan je podvig moje majke što je uspela da me u potpunosti izoluje. Imao sam sedam godina kada je deda umro, ali ga se sećam - ispričao je Marko, gostujući na televiziji K1.

Kako je naveo, u osnovnoj školi nije imao nikakvih neprijatnosti.





- Nije bilo nikakve diskriminacije, ni od školskih drugara, ni od učitelja, ni od nastavnika. Ne mislim da je svakome to bila simpatična priča, ali nisu to pokazivali preda mnom. Bilo je trenutaka kada su ljudi bili rezervisani prema meni, ali sve je to normalno.

- U srednjoj školi moja majka je insistirala na tome da budem odličan đak, baš iz tog razloga, kako ne bih dao nikome preveliki povod ako bi neko želeo da me diskriminiše - priznao je unuk Slobodana Miloševića.

Marko je, baš kao i njegov deda, završio Pravni fakultet, a zatim upisao i master studije. Kako navode zvanični izvori, prevashodno je zainteresovan za međunarodno javno pravo.

